Sascha Wahle und die VG Delmenhorst-Stenum gewannen eines von zwei Spielen und müssen am letzten Spieltag punkten, um den Relegationsplatz zu verteidigen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Mit einem Sieg und einer Niederlage haben sich die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum beim letzten Heimauftritt in dieser Oberliga-Saison von ihrem Publikum verabschiedet. Ob dies dann vorerst auch das letzte Heimspiel in dieser Spielklasse sein wird, entscheidet sich am kommenden Sonnabend in Achim-Baden. In der Halle am Blücherweg setzte sich das Team von Trainerin Susanne Schalk erst souverän mit 3:0 gegen den Tabellenletzten TV Bremen-Walle 1875 durch, verlor danach aber mit dem gleichen Ergebnis gegen Spitzenreiter VC Osnabrück.

VG Delmenhorst-Stenum – TV Bremen-Walle 1875 3:0 (25:23, 25:21, 25:23). Um sich noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten, musste im ersten Spiel des Tages gegen den Tabellenletzten zwingend gewonnen werden. Dies schien auch lange Zeit in den Köpfen der Hausherren zu stecken, denn sie agierten zunächst verhalten und nervös. Fast im Gleichschritt marschierten beide Teams im ersten Abschnitt in Richtung Satzentscheidung, wobei immer wieder auch leichte Fehler auf beiden Seiten eingestreut wurden. So konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Erst beim Stande von 23:23 schafften die Schalk-Schützlinge zwei wichtige Punkte in Folge, was letztlich zum knappen 25:23-Satzgewinn reichte.

Danach waren es die Gastgeber, die mit viel Selbstvertrauen besser in den zweiten Durchgang starteten. Ständig in Führung liegend waren sie zwar nicht haushoch überlegen, gingen aber mit ihren Angaben ein deutlich höheres Risiko, was letztlich auch belohnt wurde. Eine Aufschlagserie von Daniel Müller, der damit die Hausherren von 17:14 auf 23:14 in Front brachte, sollte am Ende den Unterschied ausmachen. Die Gäste dagegen waren immer dann gefährlich, wenn ihr starker Doppelblock vorne zur Stelle war und die VG-Angreifer dadurch große Probleme hatten, direkte Punkte zu machen. Auch im dritten Durchgang gestaltete sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem es kurz vor Ende erneut 23:23 stand und wieder die Schützlinge von Schalk die entscheidenden Punkte zum verdienten 3:0-Sieg verbuchten.

VG Delmenhorst-Stenum – VC Osnabrück 0:3 (23:25, 19:25, 17:25). Mit dem Sieg aus dem ersten Spiel im Rücken boten die Hausherren im ersten Abschnitt dem Tabellenführer aus Osnabrück lange Zeit Paroli und blieben bis zum Satzende auf Augenhöhe. Weil aber die Gäste in den entscheidenden Situationen abgeklärter agierten, entschieden sie den knappen ersten Durchgang für sich. Danach agierten die Gastgeber erneut lange Zeit auf vergleichbarem Niveau und schafften es sogar zweimal, eine kleine Führung herauszuspielen. Erneut waren es aber die Gäste, die sich nicht aus dem Tritt bringen ließen und den Spielaufbau der Schalk-Schützlinge vor allem mit flach und schnell über das Netz geschlagenen Angaben störten. Dies sollte schließlich souverän zum zweiten Satzgewinn reichen und auch im letzten Abschnitt waren die Osnabrücker die dominierende Mannschaft. Sie können sich berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in die Regionalliga machen.

Mit den drei Punkten an diesem Spieltag überholte die VG im Fernduell den Rivale um den Klassenerhalt, TG Wiesmoor, in der Tabelle. Der nun belegte siebte Platz würde am Saisonende für die Relegation reichen. Da aber Wiesmoor am letzten Spieltag gegen Bremen-Walle spielt, müssen die VG-Herren zwingend beim Tabellen-Dritten, TV Baden II, punkten, um ihren siebten Platz halten zu können. Denn nur der berechtigt zur Teilnahme an der Relegation und einem möglichen Klassenerhalt.

VG Delmenhorst-Stenum: Schröder, Carus, Süßmuth, Bode, Wahle, Rüdiger, Müller, Förstermann, Hägermann, Doig, Hoffmann, Thiel