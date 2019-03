Die Gruppe Choice holte den Titel beim European Masters of Dance. (Tanja Böhnke)

Gießen. Mitten in der Nacht haben sich die vier Streetdance-Gruppen des TSZ Delmenhorst auf den Weg gemacht, um in der Gießener Stadthalle beim Liga-Pokal beziehungsweise beim Kids-Cup der European Masters of Dance mitzumischen. Und für drei der vier Formationen lohnte sich das frühe Aufstehen, lediglich die Gruppe Exhale trat die Heimreise von dem stark besetzten Turnier enttäuscht an. „An diesem Tag wurden insgesamt 900 Tänzer und diverse Zuschauer erwartet. Bei diesem Turnier traten nur Formationen an, die bei der Europameisteschaft der European Masters of Dance im vergangenen November die Endrunde erreicht hatten“, berichtete TSZ-Pressepsrecher Andrea Kriesten über das hohe Niveau. Lediglich in der Kategorie Kids durften auch nicht-qualifizierte Teams teilnehmen.

Dabei stellte nicht nur das gute und große Teilnehmerfeld eine Herausforderung dar, sondern auch der frühe Termin. Warum? Nun, die meisten Teams traten in Gießen noch mit ihren Choreografien aus dem Vorjahr an. Über einen längeren Zeitraum mussten sie also gleich zwei Programme trainieren.

Den Wettkampftag eröffneten die Tänzer der Altersklasse Juniors 1. Das TSZ wurde hier von der Formation Real Talk vertreten. Sowohl in der Vor- wie auch Endrunde lieferten die Delmenhorster eine gute Leistung ab – obwohl sie auf vier Tänzer verzichten und die Aufstellung daher ändern mussten. Schlussendlich freute sich die Formation über den dritten Platz. „Mit der Startnummer sieben ging die Gruppe Choice ins Rennen. Diese Startnummer brachte Choice bereits bei den European Masters in Ludwigshafen Glück, wo sie Vize-Europameister wurde“, erzählte Kriesten. Auch an diesem Tag sollte diese Zahl ein gutes Omen sein: Nach zwei laut der Pressesprecherin energiegeladenen Darbietungen holte die TSZ-Formation den Pokal.

In der Kategorie Juniors 2 trat die Gruppe Exhalte von Trainer Leon Berger zum ersten Mal bei diesem Turnier an. Im Gegensatz zu den anderen drei TSZ-Teams tanzte die Formation bereits ihr neues Programm. „Viel Zeit für das Einstudieren der Choreo blieb Exhale daher im Vorfeld nicht“, sagte Kriesten. Das merkte man dann auch: Schlussendlich landeten die Tänzer auf dem zwölften Rang. Sie waren enttäuscht, blickten aber auch schon wieder nach vorne. Schließlich hat die Saison gerade erst begonnen. Es bleibt also genügend Zeit, um noch an der Choreographie zu feilen.

Als letztes Team des TSZ ging die Formation Solid bei den Adults auf die Bühne. „Mit ihrer Choreographie, die bei vielen Zuschauer eine Gänsehaut verursachte, konnte sie auch die Jury überzeugen. Nur eine Formation bekam eine bessere Bewertung und somit hieß es am Ende Platz zwei für das Team“, berichtete Kriesten und ergänzte: „Die Trainerin Berenike Benke konnte an diesem Tag sehr stolz auf ihre drei Formationen sein. Alle unter den ersten drei Plätzen, das ist schon eine tolle Leistung.“ Dieses gute Abschneiden steigerte die Vorfreude beim TSZ auf den eigenen Streetdance-Contest am 25. Mai.