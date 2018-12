Der TTSC 09 Delmenhorst hatte als Ausrichter in die Halle am Wehrhahn eingeladen. Mit 45 Spielerinnen und Spielern nahmen bei den Erwachsenen genauso viele teil wie im vergangenen Jahr, beim Nachwuchs sank die Zahl von 53 auf 42.

In der offenen Herren-Klasse war Verbandsligaspieler Marc Engels Favorit unter den zwölf Startern. Dieser Rolle wurde er vollends gerecht, Engels verlor nur einen einzigen Satz und sicherte sich ungeschlagen den Sieg. Die weiteren drei Startplätze für die Bezirksvorrangliste in Nordhorn im August gingen mit Holger Lebedinzew, Andreas Lehmkuhl (jeweils 3:2-Siege in der Endrunde) und Frank Schuhmacher (2:3) ebenfalls an den TV Hude. Die Herren-Klasse bis 1600 TTR-Punkte gewann Andreas Weber vom gastgebenden TTSC 09 Delmenhorst, die bis 1300 Punkte Marcel Müller (TSV Ganderkesee).

Anke Westermann-Matuszcyk, die als einzige Starterin bei den Damen A kampflos den Sieg holte, spielte bei den Herren bis 1600 Punkte mit und wurde Sechste. Die Damen-Klasse bis 1200 Punkte bestand aus vier Nachwuchsspielerinnen, hier setzte sich die Stenumerin Alessja Thimm durch. Makellos blieb die Bilanz von Tom Piper bei den Jungen. Der Hasberger beeindruckte mit 24:0 Sätzen und gewann souverän vor dem Huder Pascal Bausen. Bei den Schülern A blieb Bastian Rang (VfL Wildeshausen) ebenfalls ungeschlagen, Zweiter wurde Joke Fleddermann (TV Hude).

Die Schüler-B- und C-Konkurrenzen wurden zusammengefasst, dabei siegte Lukas Wojtynek (TuS Hasbergen) vor Marcel Schleppe (Delmenhorster TV). Bei den Mädchen setzten sich die Schwestern Jennifer und Lara Kuntze von der TSG Hatten-Sandkrug vor Alessja Thimm (VfL Stenum) durch. In der zusammengefassten Schülerinnen-Klasse gewann Marika Matuszcyk (TSV Hengsterholz-Havekost) vor Milena Kyra Anders (TSV Ganderkesee).