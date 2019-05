Marius Horstmann vom RV Ganderkesee gewann die M*-Prüfung mit Stechen auf Cedric. Der Sieg bescherte ihm in der Gesamtwertung des Gerd-Wiltfang-Preises den dritten Platz. (INGO MöLLERS)

Grüppenbühren. Das Nennergebnis hätte nach dem Geschmack des RV Grüppenbühren durchaus höher ausfallen können, im Großen und Ganzen ist der Verein mit dem Verlauf seiner Turnierserie aber zufrieden gewesen. Nachdem die Voltigierer am 1. Mai ihr Können auf der Anlage des RV gezeigt hatten, standen am vergangenen Wochenende die Spring- und Dressurreiter im Mittelpunkt. „Das Turnier ist wieder ohne größere Verletzungen vonstattengegangen. Insgesamt hätten wir uns mehr Meldungen gewünscht, dafür war aber die Starterfüllung herausragend“, sagte Karoline Schulz. In fast allen Prüfungen lag diese laut der Vereinspressesprecherin bei über 70 Prozent. Bei einigen Wettbewerben seien aufgrund von Nachmeldungen sogar mehr als die gemeldeten Reiter an den Start gegangen.

Auch aus sportlicher Sicht zeigte sie sich zufrieden. Eine herausragende Leistung habe bei dem Turnier der Nachwuchsreiter des RC Hude, Loort Fleddermann, gezeigt. Er staubte gleich in mehreren Prüfungen Schärpen ab. Einen besonderen Sieg feierte unterdessen der gastgebende RV Grüppenbühren: Beim Flutlichtspringen setzte sich Hilke Steenken durch und bescherte dem Verein damit den ersten Triumph überhaupt bei dieser Prüfung, seitdem er sie anbietet. „Leider beschränkte sich das Starterfeld, das vor vergleichsweiser großer Kulisse stattfand, auf sieben Teilnehmer. Der guten Stimmung hat das aber nicht geschadet“, berichtete Schulz. Was sie und den gesamten Verein zudem noch freute, war, dass sich Jessica Schmidt mit Sam's high colour in der A**-Dressur platzierte. Sam ist das neue Schulpferd des RV, wie die Pressesprecherin erklärte, und wird erst seit wenigen Wochen von Schmidt weiterausgebildet.

Knapper Vorsprung

Den Gerd-Wiltfang-Wanderpokal nahm derweil Jaike Gräfe von der TG Bad Zwischenahn mit nach Hause. Der Preis, der bereits zum 15. Mal ausgetragen wurde, geht an den Reiter, der in den zwei M-Springen die meisten Punkte sammelt. Den ersten Durchgang, eine M*-Prüfung, gewann Gräfe. Beim zweiten, einem M*-Springen mit Stechen, landete sie auf dem dritten Rang. In der Gesamtwertung kam sie damit auf 75 Zähler. Torsten Tönjes vom RV Ganderkesee sammelte 74 Punkte und landete somit knapp hinter Gräfe auf dem zweiten Platz, nachdem er die erste Prüfung als Dritter und die zweite als Zweitplatzierter abgeschlossen hatte. Auf dem dritten Gesamtplatz beendete derweil Marius Horstmann, der ebenfalls für den RV Ganderekesee startet, die Wertung. Beim ersten Durchlauf verpasste der junge Springreiter noch eine Platzierung deutlich, beim zweiten lieferte er dafür eine ganz starke Leistung ab. Er gewann das Stechen und war dabei fast drei Sekunden schneller unterwegs als Tönjes.