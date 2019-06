Sabrina Götzen war einmal mehr im Einzel nicht zu bezwingen. Darüber hinaus setzte sich die Spielerin des TC Blau-Weiß Delmenhorst im Doppel durch und trug damit ihren Teil zum Ligaverbleib bei. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Die Damen des TC Blau-Weiß Delmenhorst haben sich vorzeitig die Zugehörigkeit zur Tennis-Landesliga für die kommende Spielzeit gesichert. Auf eigener Anlage gelang ein knapper, aber aufgrund einer starken kämpferischen Leistungen verdienter 4:2-Erfolg im Kellerduell über die Mannschaft des Club zur Vahr II. Damit verbunden ist der Sprung auf Rang drei der Tabelle.

Bis allerdings dieser so wichtige Sieg unter Dach und Fach war, gingen TC-Trainer Julian Thomas und die zahlreichen hiesigen Fans gleich durch mehrere Wechselbäder der Gefühle. Zwar konnten die einmal mehr stark ersatzgeschwächten Gastgeberinnen durch Laura Schneider, die erstmals in dieser Saison zur Verfügung stand und trotz fehlender Spielpraxis eine konzentrierte Leistung bot, in Führung gehen. Doch diese war nur von kurzer Dauer. Dem 6:3, 6:3 der Delmenhorsterin gegen Nike Tümmers folgte eine 3:6, 2:6-Niederlage von Kristina Quindt gegen Laureen Dähne. Dabei wechselten bei Quindt Licht und Schatten in rascher Folge. Diesmal konnte auch ihr toller Kampfgeist die Niederlage nicht abwenden. „Ich habe, realistisch gesehen, nie wirklich zu meinem Spiel gefunden und hatte nur kurze Passagen, wo ich meiner Gegnerin ernsthaft Paroli geboten habe“, übte die Nummer zwei der Einheimischen Selbstkritik.

Ausgeglichene Einzel

Genau wie nach den Eröffnungseinzeln war die Partie auch nach Abschluss der zweiten Runde noch völlig offen. Zwar setzte Sabrina Götzen ihre Siegesserie mit einem ungefährdeten 6:4, 6:3-Erfolg über die mit einer wesentlich besseren Leistungsklasse ausgerüsteten Paula Diederichsen fort, doch parallel dazu verlor Madelaine Netthöfel ihr Duell. Genauso wie Schneider hatte auch sie aus beruflichen Gründen einen großen Trainingsrückstand, der sich insbesondere in den Endphasen der Sätze bemerkbar machte. In diesen fehlte die Konzentration, um ihre durchaus vorhandenen Chancen zu nutzen. So ging die Partie letztendlich mit 4:6, 4:6 gegen Luisa Isabell Kober verloren.

Somit standen die Delmestädterinnen vor den abschließenden Partien gehörig unter Druck, konnten sich aber letztlich auf die Doppelstärke verlassen. „Das hätten beide Duos sicherlich auch einfacher haben können, doch gab es bei den neu zusammengestellten Doppeln anfangs noch zu viele Abstimmungsprobleme, die aber im Verlauf der Matches abgestellt werden konnten. Ich war mir trotz der Satzverluste immer sicher, dass die Partien gewonnen werden und wir die zwei so wichtigen Punkte einfahren“, berichtete der erfahrene Coach Julian Thomas. Er war zwischenzeitlich gehörig ins Schwitzen geraten, behielt mit seiner Siegprognose jedoch recht. Götzen/Schneider setzten sich mit 6:7, 6:2, 6:4 gegen die Gästekombination Diederichsen/Kober durch, während Quindt/Netthöfel mit 6:4, 4:6, 6:1 über Dähne/Tümmers erfolgreich waren.

Der nächste Spieltag für die Blau-Weißen ist in zwei Wochen auf eigener Anlage gegen die Mannschaft des TC Dinklage. Mit einem Sieg kann der dritte Tabellenplatz verteidigt werden.