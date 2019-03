Jonte Windels markierte zwei Treffer für die Reserve der HSG Delmenhorst. Letztlich schaffte es der Oberligist nicht, beim Tabellenletzten TV Sottrum zu gewinnen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Am Karnevalssonntag mussten die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II „Kamelle“ schlucken, die ihnen gar nicht schmeckte. Beim Tabellenletzten TV Sottrum gab es für die Männer von Trainer Adrian Hoppe nämlich nur ein enttäuschendes 23:23 (9:13)-Unentschieden.

Die erste Halbzeit der Delmenhorster war eine zum Vergessen. Nichts funktionierte. Das Trainerduo Adrian Hoppe und Frederic Oetken rieb sich verwundert die Augen ob der schwachen Leistung: „Mangelhafte Einstellung, keine Spitzigkeit und keine Kreativität im Angriffsverhalten. Gegen den Tabellenletzten nur neun Tore in Durchgang eins zu erzielen, sagt bereits alles. Nur gut, dass Kerry Hoppe im Tor sehr präsent war, sonst wären wir schon nach 30 Minuten auf dem Spiel gewesen“, ärgerte sich Oetken über den Auftritt seiner Mannen. Es kam an diesem Tage viel zusammen. Lediglich zwei von fünf Siebenmetern verwandelten die Gäste. Auch das Überzahlspiel – die Unparteiischen verhängten zehn Zeitstrafen für Sottrum und fünf für die HSG – lief nicht so wie erhofft, die Delmenhorster konnten jedenfalls wenig Nutzen daraus ziehen.

In der Pause appellierten die Verantwortlichen noch einmal an die Einstellung. Die warnenden Worte kamen jedenfalls teilweise an. Die Delmenhorster steigerten sich. Durch einen verwandelten Siebenmeter von Tobias Schenk kamen die Hoppe-Schützlinge auf 14:15 heran. Thorsten Gaertner glich im Anschluss beim 18:18 und 19:19 zweimal aus. Obwohl die Gastgeber kräftemäßig auf dem Zahnfleisch gingen, schaffte es die Hoppe-Sieben nicht, die Partie gänzlich zu ihren Gunsten zu drehen. Nur gut, dass auf Timo Barkemeyer Verlass war. Mit seinen zehn Toren brachte er sein Team in der 58. Minute zwar in Führung, doch Sottrum glich zehn Sekunden später wieder aus und holte sich den dritten Saisonpunkt gegen eine schwache HSG.