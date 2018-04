Salzgitter behielt im Relegationsspiel gegen die VG Delmenhorst-Stenum die Oberhand. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Die rund 130 Fans stimmten unter tosendem Applaus eine La-Ola-Welle an, doch die Stimmung schwappte nicht so richtig auf die Spieler der VG Delmenhorst-Stenum über. Vielmehr stand den Volleyballern die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, daran änderte auch der Aufheiterungsversuch des Publikums wenig. Das Team von Trainerin Susanne Schalk hatte bei der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga am vergangenen Sonntag die große Chance, etwas Historisches zu schaffen. Der Oberligist schnupperte an dem Einzug ins zweite, entscheidende Spiel des Dreierturniers und befand sich gegen die SG STV/MTV Salzgitter aus der Partner-Liga eigentlich schon in der Pole-Position, ehe er den Sieg doch noch aus der Hand gab. Schlussendlich verloren die Delmenhorster in eigener Halle im Tiebreak mit 2:3 (15:25, 25:17, 25:22, 23:25, 13:15).

Im Entscheidungsspiel gegen Salzgitter behielt der Oldenburger TB als Achter der just abgelaufenen Regionalliga-Saison mit 3:1 die Oberhand. Wer wirklich in der Klasse spielt, entscheidet sich allerdings erst im Mai auf einem Verbandstag. Gut möglich, dass dann sogar Oldenburg und Salzgitter in der Regionalliga spielen, vielleicht aber auch keiner der beiden. Diese Konstellation machte die Niederlage der VG-Herren in doppelter Hinsicht schmerzvoll. „Was soll ich groß sagen: Die Niederlage ist schmerzlich. Aber wir nehmen das Positive für die nächste Saison mit. Dann wollen wir einen Platz hoch, sodass es ohne die Relegation geht“, verkündete Schalk. Während sie diese Worte einige Minuten nach Spielende sprach, saß VG-Spieler Matthias Sanders noch immer allein auf dem Hallenboden und starrte ins Nichts – offensichtlich enttäuscht über die Art und Weise der Niederlage.

Satz eins schnell abgeschüttelt

Gegen Salzgitter, das die Saison in der Oberliga 2 als Vizemeister abgeschlossen hat, präsentierten sich die Delmenhorster zu Beginn noch recht nervös: Aufschläge hämmerten sie meist entweder ins Aus oder ins Netz, außerdem haperte es beim Zuspiel und bei der Annahme. Die 3:1-Führung im ersten Satz hatte so nicht lange Bestand. Schnell glichen die Gäste aus und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Der 25:15-Satzgewinn war mehr als verdient. Wer nun allerdings glaubte, dass das die Delmenhorster nachhaltig beeindruckt hatte, der irrte sich. Denn in Satz zwei zeigte die VG ein anderes Gesicht. Die Angaben entfalteten nun mehr Druck. Gleichzeitig hatte die Annahme weniger Probleme, sodass auch Zuspieler Aaron Bode seine Qualitäten besser zur Geltung brachte. Die stimmungsgeladene Atmosphäre in der Halle pushte die Delmenhorster weiter. „Das Publikum war supergut. Das war schon regionalligatauglich, wie beide Mannschaften auch phasenweise“, lobte Schalk. Da ihr Team mittlerweile auch das Geschehen am Netz kontrollierte, war der 1:1-Satzausgleich mehr als verdient.

Auch im dritten Durchgang dominierten die Gastgeber. Salzgitter wirkte doch reichlich verunsichert. Viele einfache und vermeidbare technische Fehler unterliefen der SG, außerdem klafften immer wieder große Lücken auf. „Wir haben ein sehr junges Team. Aber wir haben unser System, in dem wir bleiben wollen. Egal, ob es gut oder schlecht läuft“, erklärte SG-Trainer Vojkan Lazic. Mitte des dritten Satzes fing sich seine Mannschaft und erhöhte nochmals den Druck auf die Delmenhorster. Zwar hatte die VG damit Probleme und machte nun mehr Fehler, doch die Führung gab sie nicht mehr her. Schlussendlich holte sich das Schalk-Team Satz drei (25:22).

Das Momentum, die Halle, die Leistung – all das sprach vor Beginn des vierten Satzes für einen Sieg der VG. Doch was dann passierte, ist schwierig in Worte zu fassen. Auf jeden Fall war der vierte Satz der Knackpunkt, der den Delmestädtern offensichtlich die Chance zur Regionalliga verbaute. Aber der Reihe nach: Die VG schaffte es nicht, an die Leistungen anzuknüpfen. Stattdessen entwickelte sich auf beiden Seiten ein fehlerbehaftetes Spiel. Die Delmenhorster glichen allerdings gleich zweimal eine Führung von Salzgitter aus, verpassten es dann aber, den Deckel draufzumachen. Beim Stand von 23:23, nachdem Delmenhorst wieder einen Rückstand aufgeholt hatte, unterlief der VG ein vermeidbarer und schmerzlicher Fehler. Salzgitter ließ sich nicht zweimal bitten und glich gleich mit dem ersten Satzball aus. Schalk: „Ärgerlich. Im vierten Satz müssen wir es eigentlich zumachen, aber dann unterlaufen uns zwei Fehler. Ansonsten haben wir geil gespielt.“

Eine Entscheidung fiel also erst im Tiebreak: Die VG geriet in Rückstand, weil sie sich erneut zu viele Fehler erlaubte. In puncto Willen kann man ihr aber keinen Vorwurf machen. Mithilfe des Publikums kämpfte sie sich nochmals zurück, brachte die zwischenzeitliche 11:10-Führung aber nicht ins Ziel. Ganz im Gegensatz zu den Gästen. Beim Stand von 14:13 verwandelte die SG gleich den ersten Matchball. Vojkan Lazic: „Wir haben in den entscheidenden Phasen mit weniger Nerven gespielt.“