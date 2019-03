Jörg Rademacher trainiert die HSG Delmenhorst in seiner zweiten Saison. Er stieg mit der Mannschaft in die Oberliga auf. In der kommenden Spielzeit er die Qualifikation zur Regionalliga anpeilen. (INGO MÖLLERS)

Herr Rademacher, Sie haben Ihren Vertrag bei der HSG Delmenhorst um zwei Jahre verlängert. Fiel Ihnen diese Entscheidung schwer?

Jörg Rademacher: Eigentlich nicht. Ich hatte im Vorfeld schon gesagt, dass wir gerade in der Entwicklungsphase sind. Für mich als Trainer ist diese noch nicht abgeschlossen. Es gibt für mich keinen Grund, warum ich diesen Zyklus beenden sollte, bevor wir da sind, wo wir hinwollen. Dann wäre die ganze Arbeit der letzten zwei Jahre hinfällig, alles was wir aufgebaut haben. Es macht super Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Mit den Verantwortlichen bin ich schnell auf einen Nenner gekommen, ein paar Absprachen gab es natürlich noch. Wo soll die Reise hingehen, et cetera. Aber da bin ich mit dem Vereinsvorsitzenden Jürgen Janßen einig. Wichtig ist, dass das Umfeld stimmt. Jens Kanzog hat ebenfalls um zwei Jahre verlängert. Als Torwarttrainer hat er unsere Torwarte verbessert. Auch die Physios. Die Betreuer. Sie machen alle weiter, auch das ist ein Grund für meine Verlängerung.

Wir wollen in der kommenden Saison die Qualifikation für die Regionalliga schaffen, die dann unterhalb der Dritten Liga eingeführt wird. Zwischen Jürgen und mir gibts da keine großen Diskrepanzen, wir sprechen da eine Sprache. Und es ist gut, wenn das zwischen dem Trainer und dem Sportlichen Leiter so ist. Wichtig ist, als Trainer die Unterstützung zu bekommen. Man braucht einen starken Mann im Rücken.

Das war am Anfang das Ziel, aber da gab es auch noch keine Regionalliga. Diese wird jetzt eingeführt, da der Sprung von der Oberliga in die Dritte Liga einfach zu groß ist. Sportlich und finanziell. Die Aufsteiger sind permanent wieder abgestiegen. Um das zu vermeiden, wird jetzt ein Unterbau eingezogen: Die Regionalliga, die es ja auch schon mal gab. Nächste Saison muss man mindestens Platz sechs erreichen. Dazu kommen sechs Mannschaften aus der Oberliga Niedersachsen und zwei Drittliga-Absteiger. Die Qualität in der dann eingleisigen Liga ist ähnlich einer Dritten Liga. Da reinzukommen, wird eine große Herausforderung.

Erst mal muss man jedes Jahr schauen, wer aufhört, beispielsweise berufsbedingt oder aus persönlichen Gründen. Bei uns muss Niclas Schanthöfer aus Verletzungsgründen aufhören. Das ist sehr schade, wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, aber der Körper gibt das nicht mehr her. Dafür haben wir Mario Reiser vom TV Neerstedt für Linksaußen geholt. Da ist es personell eng bei uns. Ole Goyert ist oft angeschlagen, Lasse Till ist kein gelernter Linksaußen. Mario hat letzte Saison über 100 Tore in der Oberliga gemacht und jetzt in der Verbandsliga auch schon wieder über 110. Er kommt aus der starken Bissendorfer Jugendschule. Und er passt menschlich hervorragend zu uns. Ich bin total überzeugt und sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat.

Wir führen in den kommenden Wochen noch Gespräche mit einigen interessanten Spielern. Sie müssen uns besser machen und menschlich passen. Es gibt da einige Position, auf denen wir nachlegen könnten. Aber das ist nicht so einfach, viele Mannschaften werden aufrüsten, auch wir müssen uns breiter aufstellen. Da habe ich viele Positionen im Kopf. Einen Linkshänder bräuchten wir noch. Aber das muss auch vom Budget her passen.

Wir sind froh, dass wir aktuell Sönke Schröder und Mirko Lettmann haben. Aber beide sind langsam in einem Alter, in dem sie nicht mehr ewig spielen werden. Deni Prvonožac ist in der kommenden Saison auf jeden Fall noch da. Er war bisher noch nicht so richtig angekommen. Er ist ein sensibler Typ, wurde zuletzt im Training aber immer besser und hat sich angeboten. Dass er sich jetzt verletzt hat und diese Saison wohl nicht mehr spielen wird, ärgert mich sehr. Für die Torwart-Position gilt aber das Gleiche wir für andere Positionen auch: Wir schauen, ob wir jemanden finden, der uns verbessert, der menschlich passt und den das Budget erlaubt.

