Johanna Stuffel (vorne) und der TV Neerstedt boten der HSG Hude/Falkenburg lange Paroli. Doch kurz vor Schluss erzielte Jessica Galle (rotes Trikot) den Siegtreffer für die Gäste. (Möllers)

Neerstedt. Dean Schmidt steckte kurz nach Abpfiff in einem kleinen Zwiespalt. Sollte er nun sauer sein, weil die von ihm und Birgit Deeben gecoachten Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg beim TV Neerstedt eine mehr als maue Leistung auf die Platte brachten? Oder vielleicht doch eher zufrieden? Immerhin drehte seine Sieben einen zwischenzeitlichen sechs Tore Rückstand und feierte am Ende noch einen 22:21 (7:12)-Derbysieg. „Ich weiß es nicht. Für mich als Trainer ist das schwierig“, sagte Dean Schmidt, „es war eben ein Derby. Aber auch ein hässlicher Sieg bringt letztlich zwei Punkte.“

Schmidt und dem gesamten HSG-Team merkte man nach Abpfiff vor allem eines an: Erleichterung. Verständlich. Als klarer Favorit in die Partie gestartet, lastete der Druck hauptsächlich auf den Huderinnen. Eine Niederlage der HSG bei dem deutlich unerfahreneren Aufsteiger hätte der eine oder andere durchaus als kleine Blamage werten können. Vielleicht war es diese Ausgangslage, die gerade in Durchgang eins lähmend auf die HSG wirkte. „Wir haben ungewohnte Fehler gemacht. Dabei war die Trainingswoche eigentlich gut. Aber vielleicht war da auch zu viel Biss bei“, suchte Schmidt nach Gründen, warum sich seine Sieben so schwertat.

Unterdessen stand den Gastgeberinnen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Die Sieben des Trainergespanns Maik Haverkamp/Michael Kolpack kämpfte aufopferungsvoll und stemmte sich bis zur letzten Sekunde gegen die Pleite – vergebens. „Super ärgerlich und einfach enttäuschend. Unser Matchplan ist gut aufgegangen. Aber zum Schluss hat man gemerkt, dass Hude einfach erfahrener ist“, analysierte Haverkamp. Tatsächlich unterliefen den Gastgeberinnen in der Schlussphase schlichtweg zu viele Fehler. Sie brachten sich mehr oder weniger selbst um etwas Zählbares. So ließen die Neerstedterinnen in den finalen drei Minuten beim Stand von 21:21 gleich zwei Siebenmeter liegen und kassierten zudem zwei Zeitstrafen. Besser machten es die Gäste in Person von Jessica Galle. Die Zweit- und Drittligaerfahrene Huderin blieb 45 Sekunden vor Schluss eiskalt und erzielte das entscheidende 22:21 für die HSG. Haverkamp: „Dass Galle das Siegtor geworfen hat, passt ganz gut. Die HSG das Spiel gewonnen, weil sie mehr Cleverness besitzt.“

Die Pleite werfe sein Team jedoch keinesfalls um. Ganz im Gegenteil. Laut des Coaches haben die Aufsteigerinnen aus Neerstedt mit dieser Partie einen großen Schritt nach vorne gemacht. Haverkamp: „Die Spielerinnen können daraus lernen. Wir haben das Spiel sehr lange offen gehalten. Vielleicht wäre aufgrund der ersten Hälfte ein Remis gerecht gewesen.“

Nervöser Beginn

Vor rund 150 Zuschauern – davon schätzungsweise 50 aus Hude – erwischten beide Teams allerdings erst mal einen durchwachsenen Start. Die Anfangsphase war vor allem von schlechten Wurfentscheidungen und vermeidbaren Ballverlusten geprägt. Erst nach sechs Minuten zappelte das Spielgerät erstmals im Kasten: Katharina Stuffel brachte die Gäste aus Hude in Front. Nach dem 2:0 hatte die Sieben des Gespanns Schmidt/Deeben dann die Chance, auf 5:0 oder gar 6:0 davonzuziehen. Die Huderinnen verpassten es jedoch, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, und erlaubten es dem TVN so, in das Spiel zu kommen. In diesen ausgelassenen Möglichkeiten sah Schmidt letztlich auch einen Knackpunkt.

Vorne ließ die HSG also viel liegen und in der Deckung fehlte die Griffigkeit. Immer wieder kamen die Neerstedterinnen zu guten Abschlussmöglichkeiten und nutzten diese mit fortlaufender Spieldauer konsequent aus: Agnieszka Blacha sorgte in Minute 15 für die erste Führung der Gastgeberinnen. Dieser knappe Vorsprung hielt erst mal an, ehe Neerstedt in der Schlussphase des ersten Durchgangs davonzog – 12:7 der Pausenstand. Gerade in dieser Phase agierte die HSG-Offensive viel zu statisch und stellte die TVN-Deckung kaum vor Probleme. In der Defensive ließen sich die Huderinnen zudem mit einfachsten Mitteln übertölpeln. „Wir wussten, was der TVN macht. Aber wir haben es einfach nicht in den Griff bekommen. Mit Wiebke Kieler hatten wir das gesamte Spiel Probleme, mit Nadja Albes in der ersten Hälfte“, analysierte Schmidt. Noch einige Minuten nach dem Pausenpfiff standen er und seine Trainerkollegin Birgit Deeben auf der Platte und diskutierten. Sie mussten etwas verändern, wenn ihr Team in dem Derby nicht untergehen sollte.

Und sie drehten einigen Stellschrauben: Fortan vertrauten sie auf die etwas erfahreneren Akteurinnen und brachten zudem eine zweite Rückraumposition ins Spiel. „Diese haben wir nicht in Griff bekommen“, gestand Haverkamp. Bis etwa zur 45. Minute verteidigte seine Sieben ihre Führung aber weiterhin. Danach ging dem TVN, der mit seiner Anfangssieben nahezu durchspielte, zusehends die Puste aus. „Die HSG ist hier mit voller Kapelle angereist und konnte immer nachlegen. Bei uns ist das begrenzt. Das sind solche Kleinigkeiten“, meinte der TVN-Coach. Dabei spielte er wohl besonders auf die Hereinnahme von Lisa-Marie Hillmer aufseiten der HSG an: Sie wirbelte die TVN-Deckung in Durchgang zwei das ein ums andere Mal durcheinander – fünf Treffer gelangen ihr.

Konditionell abgekämpft netzte der Gastgeber in der Schlussviertelstunde lediglich zweimal ein und verlor gleichzeitig seine Aggressivität in der Deckung. Hude bestrafte dies schlussendlich, wenngleich es weiterhin hinter den Erwartungen zurückblieb. Gerade offensiv blieb vieles Stückwerk. Ashley Butler wurde beispielsweise mehrfach völlig freistehend übersehen. Von Tempo fehlte zumeist ohnehin jede Spur – die Gegenstöße der Huderinnen ließen sich an einer Hand abzählen. Schmidt: „Wir haben uns gesteigert, aber das war noch immer weit entfernt von gut. Für mich ist es aber auch faszinierend, dass wir das Spiel drehen und es dann ja doch irgendwie ruhig nach Hause bringen.“