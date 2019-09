Malcolm Jumpertz (rotes Trikot) erzielte das entscheidende 4:3 für den VfL Stenum gegen Vorwärts Nordhorn (grün). (Janina Rahn)

Stenum. Die A-Junioren des VfL Stenum mischen weiter die Fußball-Landesliga auf: Nach dem verdienten 4:3 (2:2)-Heimsieg über Vorwärts Nordhorn bleibt der Aufsteiger weiter als einzige Mannschaft verlustpunktfrei und behauptet die Tabellenführung. Der VfL ist längst in der Liga angekommen, hätte sich aber für sein erstklassiges Spiel schon in der ersten Halbzeit mit deutlich mehr Toren belohnen müssen. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste in dieser äußerst intensiven Partie bei zwei Aluminiumtreffern Pech.

„Das war eine körperlich extrem anstrengende Partie. Heute sind zwei Konzepte aufeinandergeprallt: Wir wollten den Ball flach halten und lange Bälle vermeiden, Nordhorn hat dagegen auf weite Pässe gesetzt“, stellte Stenums Trainer Tim Müller in seiner Analyse fest. Seine Schützlinge lobte er: „Ich finde es sehr positiv, dass die Jungs es immer wieder spielerisch versucht haben und diszipliniert in ihrer Grundordnung geblieben sind.“ In der Tat wäre manche Mannschaft gegen einen körperlich überlegenen Gegner bei zweimaligem Rückstand am Ende vielleicht auseinandergebrochen. Nicht so die Stenumer, die trotz ihres Chancenwuchers im ersten Durchgang weiter ihre Möglichkeiten herausspielten und sie schließlich in die siegbringenden Tore ummünzten.

Stenumer Vollgasfußball

Besonders das Stenumer Offensivquartett mit Sturmspitze Ole Stolle und der Dreierreihe Felix Oetjen – Marcel Marquardt – Malcolm Jumpertz ist momentan nicht zu bremsen. Bereits nach drei Minuten schien der Lauf der vergangenen beiden Partien (4:0 gegen Obergrafschaft, 5:0 in Brockdorf) weiterzugehen, denn Stolle verwertete einen frühen Ballgewinn von Marquardt im Nachsetzen zum 1:0. Doch der Dämpfer folgte prompt in Form eines Eigentores von Nico Jeworowski, der beim Klärungsversuch den Ball nicht richtig traf. Die Kugel senkte sich unhaltbar für Marcel Rüdebusch zum 1:1 ins Stenumer Netz (5.). Und es kam noch dicker: Sebastian Dues überwand Rüdebusch mit einem ähnlich krummen Ding zum 1:2 (13.). „Nordhorn hat klasse Chip-Bälle in unsere Zwischenräume gespielt, die waren brandgefährlich“, musste Müller erkennen.

Seine Elf war jedoch überhaupt nicht geschockt, kombinierte die Gäste spätestens ab Mitte der ersten Halbzeit schwindelig. Bis Stolle schließlich in der 42. Minute nach Pass von Crispin Mintert zum 2:2 einlochte, hätten die Gastgeber schon die Partie entscheiden können. Besonders über die linke Seiten kamen Oetjen oder Jeworowski wiederholt durch, doch ihre Hereingaben wurden immer wieder knapp am Tor vorbeigeschoben. Zudem scheiterten Marquardt und Jumpertz am stark reagierenden Vorwärts-Keeper Nico Landwehr.

Nordhorn war im zweiten Durchgang offenbar gewillt, sich den bis dato glücklichen Punkt zu verdienen. Zunächst landete ein wuchtiger Kopfball von Dues an der Lattenunterkante (48.), außerdem traf Lion Wedekind aus 25 Metern per Freistoß den Innenpfosten (64.). Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 3:3, weil zunächst Daniel Wilhelm ein Solo mit raffiniertem Schuss aus ganz spitzem Winkel zum 2:3 abschloss (60.) und Marquardt fast im Gegenzug mit gekonnter Körpertäuschung gleich zwei Mann ins Leere laufen ließ und den Ball zum 3:3 ins lange Eck schob (62.).

Die Partie war jetzt völlig offen, beide stemmten sich gegen ihre erste Saisonniederlage und die Stenumer zahlten etwas Tribut an ihren Vollgas-Fußball der ersten 45 Minuten. Doch Müller kann auf eine starke Reserve zurückgreifen. Sascha Leichsenring ist quasi Stenums zwölfter Mann: Der Linksfuß ist als Einwechsler immer sofort auf Betriebstemperatur. Nach Klärung einer Nordhorner Ecke startete Leichsenring den Konter, bediente Jumpertz und Stenums Rechtsaußen markierte das 4:3 (73.). Schlussmann Rüdebusch musste noch einmal bei einem Kopfball von Henk Regtop zupacken, doch Leichsenring und der erneut sehr präsente Kapitän Nils Meinken hätten sogar noch auf 5:3 stellen können. Dann war der vierte Dreier im Sack, doch Müller blieb auf dem Boden: “Unser Ziel bleibt weiter ein einstelliger Tabellenplatz. Warum soll ich das ändern? Irgendwann wird es uns erwischen“, meinte er – in dieser Form kann das allerdings noch dauern.