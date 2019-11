Die Bowling-Teams des ABC Delmenhorst blicken auf einen erfolgreichen Spieltag zurück. Gleich vier Mannschaften gingen kürzlich zum vierten Mal an den Start und freuten sich größtenteils über eine positive Bilanz.

Die Topleistung zeigte das junge Team mit Olaf Weiß als Spielertrainer. Justin Reska, Jonah Böttcher, Patrick Parus, Ole Einar Östreich und Weiß gelang ein nahezu perfekter Wettkampf. Einziger Wermutstropfen war die knappe Niederlage gegen VOB Oldenburg 2. Am Vormittag entschieden die Delmenhorster alle Spiele für sich. Nach der Mittagspause folgte die Partie gegen VOB 2, die das ABC-Team knapp mit zwei Pins verlor. Anschließend setzten sich Weiß und Co. sowohl gegen Raspo Osnabrück als auch im Spitzenspiel gegen VOB Oldenburg 4 verdient durch. Im Duell mit den Oldenburgern demonstrierten die Delmestädter laut des ABC-Vorsitzenden Christian Knospe nicht nur Siegeswillen, sondern auch Nervenstärke. Mit 733:649 Pins behielten sie erstmals gegen VOB 4 die Oberhand und eroberten mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenspitze. Mit den laut Knospe gewöhnungsbedürftigen Bahnverhältnissen in Oldenburg kam Jonah Böttcher mit 176,3 Pins im Schnitt am besten zurecht.

Die zweite ABC-Herrenmannschaft startete daheim (Jute Bowl) und holte in sieben Spielen vier Siege. Alle Teams zeigten auf den gut präparierten Bahnen prima Leistungen. Am besten drauf war Uwe Riekers mit 211 Pins im Schnitt. Dahinter reihte sich Rainer Wachendorf mit 193,2 Pins ein. Beide führten das ABC-Team zu Siegen gegen Cloppenburg, Aurich, Heidmühle 2 und Raspo Osnabrück 3. Im Gesamtklassement belegen die Delmenhorster den dritten Platz.

Ohne Ersatzspieler

Die beiden Landesliga-Teams reisten ohne Ersatzspieler nach Braunschweig und mussten sich so durch den vierten Start kämpfen. Die Delmenhorster Damen Jennifer Sprick, Birgit Knospe, Elke Deede und Petra Burdorf überzeugten jedoch und gewannen alle Spiele gegen Wilhelmshaven 2, BC Heidmühle und Osnabrück.

Tags darauf reiste Christa Proschek zur Unterstützung an. Die erste Partie gegen den Tabellenführer Wilhelmshaven ging knapp verloren, auch gegen Braunschweig und Göttingen setzte es Niederlagen. In den beiden Nachmittagsspielen standen die Delmenhorsterinnen beiden Teams des FC Heidmühle gegenüber. Gegen die Reserve gelang ein sicherer Sieg, gegen die Erstvertretung ein glücklicher. Mit insgesamt sechs Erfolgen und fünf Bonuspunkten kehrten die Damen zurück. Beste Spielerin war Jennifer Sprick mit 198,4 Pins. Zur Winterpause belegt das Team in der Tabelle Platz vier.

Die Herren traten nur zu fünft an, da Theis Reinhold und Dennis Knospe aus beruflichen Gründen sowie Jonas Franz krankheitsbedingt fehlten. Dennoch boten Chris Kammann, Fabian Kobrig, Daniel Schedlaczek, Marc Scholz und Christian Knospe am ersten Tag eine starke Vorstellung und mussten sich nur CB Braunschweig knapp geschlagen geben. Die Spiele gegen Lauenau, Stöckheim und Göttingen gewannen sie souverän. Schedlaczek zeigte in diesen vier Partien eine Topleistung und erreichte 210 Pins im Schnitt.

Der zweite Tag begann mit einer knappen Niederlage gegen den Tabellenführer aus Hannover. Es folgten drei Siege in Serie. Im abschließenden Spiel gegen Hot Pins Braunschweig ging dem ABC-Team die Puste aus, sodass es sich geschlagen geben musste. Mit insgesamt sechs Erfolgen und acht Bonuspunkten traten die ABC-Herren die Rückreise an. Bester Akteur war Chris Kammann mit 199,6 Pins im Schnitt. Wie die Damen überwintern die Herren auf Platz vier.