Nachdem Sandra Auffarth das Spring-Championat der Berufsreiter auf Landlord im vergangenen Jahr gewonnen hatte, landete sie bei der neusten Auflage der Veranstaltung auf Rang zwei. (Ingo Möllers)

Die Reitsaison ist zwar schon vor einigen Wochen gestartet, doch nun nimmt sie so langsam richtig Fahrt auf. Jedenfalls standen am vergangenen Wochenende größere Veranstaltungen an, die für die Reiter aus dem hiesigen Gebiet durchaus erfolgreich verliefen: Nachwuchsponyreiterin Antonia Busch-Kuffner holte beim Dressur-Sichtungsturnier zum Preis der Besten eine goldene und eine silberne Schärpe; Doppelvielseitigkeitsweltmeisterin Sandra Auffarth landete beim Spring-Championat der Berufsreiter auf dem zweiten Rang.

Aufgrund ihres guten Abschneidens erhielt Busch-Kuffner vom RV Ganderkesee gleich noch eine erfreuliche Nachricht: Die Dressurreiterin ist für den Preis der Besten Ende Mai in Warendorf nominiert. Und nicht nur mit einem, sondern mit gleich mit zwei Ponys – Daily Pleasure WE und Cockney Cracker WE. Der Preis der Besten ist neben den Deutschen Jugendnachwuchsmeisterschaften das bedeutendste Nachwuchsturnier in Deutschland. In Warendorf finden sich dann vom 24. bis 26. Mai die talentiertesten Reiter in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Voltigieren ein. Dabei werden die Leistungen genau von den jeweiligen Bundestrainern beäugt. Sie erhoffen sich davon einen ersten Überblick über den Leistungsstand mit Hinblick auf die bevorstehende Saison und den Europameisterschaften.

Allerdings können die Reiter sich nicht einfach mal eben so für das Turnier anmelden, sie müssen im Vorfeld nominiert werden. Bei Sichtungsturnieren wie dem am vergangenen Wochenende in Hagen haben die Reiter die Möglichkeit, sich zu empfehlen. Und diese Chance hat Busch-Kuffner offensichtlich bestens für sich genutzt: Die erste Dressurprüfung der Klasse L**-Trense gewann die RVG-Reiterin auf Daily Pleasure mit 73,59 Prozent. Die zweitplatzierte Lucie-Anouk Baumgürtel vom ZRFV Appelhülsen bekam für ihre Darbietung auf dem Pony Zinq Coriander 73,034 Prozent. Auf Cockney Cracker („Cookie“) verpasste Busch-Kuffner eine Platzierung in dieser Prüfung derweil. Das Duo landete mit 68,334 Prozent auf Rang zehn.

„Ich kann es immer noch gar nicht glauben, dass Daily und ich die Mannschaftsaufgabe gewinnen konnten. Cookie legte auch eine schöne Runde hin. Leider hatten wir drei Fehler“, schrieb Antonia Busch-Kuffner auf der Social-Media-Plattform Instagram. Bei derselben Prüfung starteten mit Enya Palm und Nina Sue Neumann zwei weitere Ponyreiterinnen des RV Ganderkesee. Beide verpassten jedoch eine Platzierung: Palm, die mit Frühlingstraum antrat, teilte sich mit Busch-Kuffner Rang zehn (68,334 Prozent). Für Neumann und ihr Pony SF Dark Royal reichte es mit 68,205 Prozent zu Rang 13.

Bei der zweiten Prüfung, die Einzelaufgabe der Klasse L**-Trense, mischten Busch-Kuffner und ihr Pony Daily Pleasure ebenfalls vorne mit. Diesmal reichte es allerdings nicht ganz zum Sieg: Mit 72,683 Prozent hängte sich die Ganderkeseerin die silberne Schärpe um. Platz eins ging unterdessen an Lara Middelberg mit 73,740 Prozent. Auf Cockney Cracker holte Busch-Kuffner Rang 13 (68,130 Prozent), nachdem das Pony etwas abgelenkt gewesen sei. Ihre Vereinskameradin Enya Palm schaffte auf Frühlingstraum als Neunte derweil erneut den Sprung in die Top Ten (68,821 Prozent). Nina Sue Neumann und SF Dark Royal erhielten für ihre Darbietung im Viereck 68,455 Prozent – gleichbedeutend mit Rang zwölf.

Während in Hagen der Nachwuchs ganz im Vordergrund stand, ging es für Doppelvielseitigkeitsweltmeisterin Sandra Auffarth nach Bad Oeynhausen. Mit dem Wallach Landlord und der Stute Nupafeed’s La Vista startete sie zum dritten Mal beim Championat der Berufsreiter. Im vergangenen Jahr hatte die Vielseitigkeitsreiterin das Springturnier auf Landlord gewonnen. Nicht viel hat gefehlt und die Bergedorferin hätte den Titel verteidigt: In der ersten Qualifikation, einem S**-Springen, beendete sie die Runde sowohl auf dem Wallach als auch auf der Stute fehlerfrei. Bei der S***-Prüfung riss sie mit beiden Pferden jeweils eine Stange. Trotzdem gehörte sie auf dem Wallach Landlord zu den drei punktbesten Startern und zog damit ins Finale ein.

Dieses wurde als S**-Prüfung mit Pferdewechsel ausgetragen – jeder Reiter musste den Parcours auch auf den Pferden der anderen zwei Starter meistern. Während Michael Kölz vom PSV Leisnig in den drei Durchgängen zwei Fehler sammelte, blieben Auffarth und Martin Sterzenbach vom RV Lippe-Bruch-Gahlen ohne Strafpunkte. Ein abschließendes Stechen musste die Entscheidung bringen. Das Duo aus Ganderkesee meisterte die Runde gut. Bis zum letzten Hindernis. Hier fiel eine Stange. Sterenzbach blieb auf ESC Balougraf dagegen erneut fehlerfrei und holte sich somit den Titel.