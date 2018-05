Verteidiger Kevin Radke (Zweiter von links) erzielte in den jüngsten zwei Begegnungen jeweils einen Treffer für den SV Atlas Delmenhorst. (Björn Hake)

Delmenhorst. Dreimal 90 Minuten Oberliga-Fußball warten noch auf den SV Atlas Delmenhorst in dieser Spielzeit. Und sollen weitere Begegnungen auf diesem Niveau nach der Sommerpause folgen, brauchen die Blau-Gelben noch Punkte. An diesem Sonnabend geht es ab 16 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße gegen den aktuellen Tabellenführer, den SC Spelle-Venhaus. „Wir sind Außenseiter in diesem Spiel und kennen die Stärke des Gegners. Aber wir wollen natürlich gewinnen“, sagt Trainer Jürgen Hahn. Und die Delmestädter müssen auch punkten, wollen sie den Klassenerhalt in eigener Hand behalten. Lediglich zwei Punkte und einen Platz ist die Hahn-Elf vom ersten Abstiegsrang entfernt, auf dem der TuS Sulingen steht. Dahinter folgt direkt der SSV Vorsfelde mit vier Punkten, aber auch einem Spiel weniger. Spelle hat zwar nicht für die Regionalliga gemeldet, will aber trotzdem die Meisterschaft.

Der Druck in Düsternort ist daher hoch für die Atlas-Akteure. Stärke wollen sie aus den zurückliegenden Auftritten ziehen. Am 1. Mai reichte es für einen Punkt beim Spitzenteam 1. FC Wunstorf. „Wir haben gegen Wunstorf gezeigt, dass wir auch gegen Topteams punkten können. Nach den Wechseln und nach der Halbzeitansprache sind wir nach einem 0:2 zurückgekommen und haben gesehen, was möglich ist, wenn alle zusammenstehen. Negativ bleibt zurück, dass wir es am Ende verpasst haben, das Spiel zu gewinnen“, meint Hahn. Auch die erste Halbzeit in Wunstorf bleibt in schlechter Erinnerung. Florian Urbainski im Tor bewahrte Atlas vor einem noch höheren Rückstand. „Nach den vielen englischen Wochen ist aber auch klar, dass die Jungs mal müde sind, das hat man in der ersten Halbzeit gemerkt. Aber sie wollen immer und haben in der zweiten Hälfte auch alles reingeworfen“, sagt Hahn.

Um gegen Spelle erfolgreich zu sein, muss Atlas vor allem auf Sascha Wald aufpassen. Der Stürmer erzielte bereits 26 Tore in dieser Saison, traf auch im Hinspiel gegen die Delmestädter. „In der Mannschaftsbesprechung ist die Verteidigung gegen ihn natürlich ein Thema. Aber auf ihn alleine achten, reicht nicht. Spelle hat auch sonst ein starkes Umschaltspiel“, blickt Hahn voraus. Kein Team traf diese Saison öfter als Spelle (58 Tore), doch defensiv ist der Tabellenführer verwundbar. Bereits 43-mal klingelte es im Spelle-Kasten, einmal mehr als beim SVA. „Wir haben auch im Hinspiel gesehen, dass sie defensive Schwächen haben. Da setzen wir an“, erzählt der Atlas-Trainer. Die Blau-Gelben verloren das Hinspiel mit 1:2, hätten aber durchaus einen Punkt holen können.

Personell kann Atlas defensiv aus dem Vollen schöpfen, offensiv sieht es anders aus. „Marco Prießner wird nicht dabei sein. Er hat noch Oberschenkelprobleme. Wir lassen ihn noch weg, damit er dann in Göttingen bei 100 Prozent ist“, kündigt Hahn an. Auch hinter Lars Scholz stehe noch ein Fragezeichen. Er musste gegen Wunstorf in Hälfte eins verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ihn ersetzte Routinier Dominik Entelmann. Spielmacher Musa Karli könnte im Kader stehen. „Wir müssen aber mal schauen, ob und wenn ja wie lange ein Einsatz möglich ist“, sagt Hahn.