Die Handballer der HSG Delmenhorst arbeiteten im Laufe der Hinrunde immer besser zusammen und wollen nach der Pause schnell wieder in ihren Rhythmus finden. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Vor der Winterpause hatte die HSG Delmenhorst fünf der letzten sechs Partien in der Handball-Oberliga für sich entschieden – und das in beeindruckender Manier, beispielswiese auswärts gegen den Spitzenclub TV Cloppenburg. Der erste Gegner zum Rückrundeauftakt ist nun die SG HC Bremen/Hastedt. Diese verlor fünf der letzten sechs Begegnungen. Zudem fällt mit Marten Franke deren Topspieler verletzungsbedingt aus, bei den Delmenhorstern sind alle Mann an Bord. Die Favoritenrolle scheint also eindeutig, doch so einfach ist es nicht. Der Anpfiff erfolgt an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr in Bremen.

Nach einer Pause wissen die Teams naturgemäß noch nicht so genau, wo sie stehen. Das ist in Delmenhorst nicht anders. Froh sind die Verantwortlichen jedoch, dass es wieder losgeht. „Wenn man sieht, was bei der Handball-Weltmeisterschaft abgeht, wird man schon hibbelig“, sagt HSG-Coach Jörg Rademacher. Er blickt zwar zuversichtlich, aber auch mit einer gewissen Skepsis auf den Rückrundenauftakt. „Die Vorbereitung verlief sehr holprig. Wir konnten bisher nicht mit dem kompletten Kader trainieren. Mehrere Spieler fehlten berufs- oder studienbedingt oder hatten eine Grippe“, berichtet Rademacher. Jammern will er nicht, Verletzte gibt es im HSG-Kader nämlich keine und in dieser Trainingswoche sind auch alle Spieler anwesend. „Wir arbeiten jetzt an den Abläufen und Abstimmungen“, verrät der Coach. Bis zum Sonnabend haben die Delmestädter noch Zeit, die Form der letzten Hinrunden-Spiele zu finden.

Vor allem das Zusammenspiel zwischen Torwart und Abwehr funktionierte vor der sechswöchigen Pause hervorragend, diese Automatismen fehlen jetzt noch. Das zeigte das Testspiel gegen den ATSV Habenhausen II. „Wir haben zwar klar gewonnen, aber es war noch viel Leerlauf drin. Viel Sand im Getriebe. Das Timing fehlte noch“, berichtet Rademacher. Seiner Erfahrung nach dauert es zwei, drei Wochen, bis ein Team wieder im Rhyhtmus ist. „Das hängt auch vom jeweiligen Spieler ab. Manche sind direkt voll da, andere brauchen etwas länger“, sagt er. Aber das trifft auf den Gegner ebenso zu.

Die Basis für den Erfolg zum Auftakt, aber auch für die folgenden Spiele, dürfte die Abwehr sein. „Wenn wir wie zuletzt nur um die 20 Gegentore bekommen, nehmen wir sicherlich Punkte aus Bremen mit. Kassieren wir 30, wird es schwer“, blickt Rademaher voraus. Vor der Defensive der Bremer hat er Respekt. „Sie spielen oft eine offene 5:1-Deckung, teilweise sogar eine 3:3. Wir müssen geduldig sein und uns viel bewegen. Aus dem Stand werden wir hier nichts gewinnen“, warnt der HSG-Coach. Er kennt den Gegner und dessen Spielweise. „Gerade in Bremen haben schon viele Teams Probleme gehabt. Sie haben viele Talente, sind ein junges Teams. Sie haben eine gute erste und zweite Welle“, sagt er.

Im Hinspiel setzte sich die HSG durch einen Siebenmeter in allerletzter Sekunde mit einem Treffer Vorsprung durch. „Da haben wir Glück gehabt“, erinnert sich Radmacher. Doch große Lehren kann man aus dieser Partie nicht ziehen. Es war der erste Auftritt der HSG nach dem Aufstieg, sechs Stammspieler fehlten damals verletzungsbedingt. Zudem zog Marten Franke die Fäden im Spiel der Bremer. „Wir haben jetzt eine ganz andere Mannschaft auf dem Parkett und sind ein halbes Jahr weiter“, sagt Rademacher.

Die Vorzeichen sprechen also für einen erfolgreichen Auftakt aus Sicht der HSG. Durch die Erfolge im November und Dezember kletterten die Rademacher-Mannen aus dem Tabellenkeller bis auf Platz sechs. Die Bilanz ist mit sieben Siegen und sechs Unentschieden ausgeglichen. Die Bremer stecken nach nur vier Erfolgen bei neun Niederlagen im Abstiegskampf.