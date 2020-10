Einen bemerkenswerten 30:28 (15:18)-Sieg haben sich die Handballer des TV Neerstedt am zweiten Spieltag der Verbandsliga bei der Reserve des OHV Aurich erarbeitet. Nach einem klaren 12:18-Rückstand zeigte das Team von Trainer Andreas Müller, das ohne Marcel Reuter und Thomas Schützmann antreten musste, eine tolle kämpferische Leistung und gewann am Ende verdient. Neerstedt steht damit aktuell an der Tabellenspitze.

Die jungen Gastgeber von Trainer Patrick Tulikowski zogen ein sehr gutes Tempospiel auf. Gegen das technisch gute Leerkreuzen fand die TVN-Abwehr zunächst kein Mittel, sodass die gegnerischen Kreisläufer mehrfach gut in Szene gesetzt wurden. Bis zum 11:10 blieb das Match ausgeglichen, ehe Aurich auch mit konsequentem Tempospiel auf 18:12 davonzog und Neerstedts Julian Hoffmann für ein grobes Foulspiel eine Rote Karte kassierte (21.). Ab der 24. Minute starteten die Gäste eine Aufholjagd, mit der sie bis zur Halbzeit den Rückstand halbierten.

Nach der Pause lief die von Michael Siemer jetzt hervorragend organisierte Abwehr zur Höchstform auf und gestattete den Gastgebern nur noch zehn Tore. Im Angriff avancierte Eike Kolpack zum Spieler des Tages. Insgesamt bereitete der Rückraumschütze acht Tore vor, satte 15 erzielte er selbst. „Unsere linke Angriffsseite zeigte sich heute extrem treffsicher“, freute sich Andreas Müller und fügte hinzu: „Wir scheinen auf einem guten Weg zu sein.“

Weitere Informationen

OHV Aurich II - TV Neerstedt 28:30 (18:15)

Neerstedt: Pecht, Oltmanns – Steenken, Schrader (2), Kolpack (15), Hoffmann, Uken (1), Behlmer (6/2), Siemer (3), Kunz (3)

Siebenmeter: OHV 1/1, TVN 2/2

Zeitstrafen: OHV 2, TVN 3 JÖ