Harald Theile kann vielen Regeländerungen etwas Positives abgewinnen. Nun ist er gespannt auf die Umsetzung in der Praxis. (INGO MÖLLERS)

Harald Theile: Es wird weiterhin Diskussionsstoff geben. Es sind zusätzliche Beispiele ins Regelwerk aufgenommen worden, um das ein bisschen zu präzisieren, um einige klassische Fälle auch niedergelegt zu haben. Zum Beispiel das Abstützen beim Hinfallen. Wenn das nicht in die Seitenrichtung geht oder die Hand nicht hoch, dann braucht man die Hand zum Abstützen. Wenn man dann angeschossen wird, dann kann das kein Handspiel sein. Andererseits: Wenn jemand den Ball mit der Hand ins Tor ablenkt, hat man gesagt: Es hat keiner Verständnis, dass ein Tor mit der Hand erzielt wurde. Also kann das Tor, auch wenn das Handspiel nicht absichtlich war, nicht gelten. Das sind zwei Standpunkte, die man richtigerweise eingearbeitet hat. Die Sache mit der Vergrößerung der Körperfläche und unnatürlicher Handhaltung wird weiter für Diskussionen sorgen. Alles über der Schulter ist eigentlich unnormal. Früher sagte man: Es muss Absicht sein, die Hand muss den Ball suchen. Das war eine richtig tolle Auslegung. Dieses Anschießen, egal wo die Hand war, war da nie Absicht. In den letzten Jahren kam das Thema Vergrößerung der Körperfläche, das ist und bleibt der Knackpunkt. Da wird der Beurteilungs- und Ermessensspielraum des Schiedsrichters immer bleiben.

Jein. Jetzt, da man Karten zeigen kann, ist das ein Zeichen: Da muss er jetzt vorsichtig sein. Ich glaube, das bringt einen Trainer schon eher zur Räson, als wenn er nur das gesprochene Wort entgegennimmt. Jeder sieht, dass er was gemacht hat. Das blamiert den Trainer ja auch ein bisschen, denn alle wissen nun, dass er jetzt im Fokus steht. Aber man muss es auch dosiert anwenden. Wir wollen jetzt nicht zu „Kartenspielern“ werden. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist eine Handhabe mehr, und ich finde es gut.

Es ist kein Geheimnis, dass die Spieler kurz vor Spielschluss die Auswechselungen zeremoniell gepflegt haben. Da wird sich nun was eröffnen, um das Zeitspiel einzudämmen. Das ist eine ganz sinnvolle Sache.

Bei der Wucht der Schüsse macht das nicht so viel aus, zumal der Torhüter vorher auch auf der Linie hin- und hertanzen durfte. Das sehe ich nicht als Revolution beim Elfmeterschießen an. Die Strafstoß-Ausführung ist und bleibt ein Sekundenmoment. Da muss der Schiedsrichter gucken: Läuft einer in den Strafraum, steht der Torhüter auf der Linie. Es bleibt noch immer eine Ermessenssache des Schiedsrichters, ob der Strafstoß regelkonform ausgeführt wurde.

Die Regel finde ich gut. Und ich glaube auch nicht, dass das große Probleme nach sich zieht. Man muss eben darauf achten, ob die Mannschaft in Ballbesitz bleibt, ob es eine Torchance gibt oder sogar ein Tor.

Ich behaupte einfach mal, dass es sehr viele persönliche Strafen bei uns im Kreis wegen Unsportlichkeiten aufgrund beleidigender oder schmähender Äußerungen gibt. Man will ja keinen Mannschaften zu nahe treten, aber es hat sich mittlerweile auch ein echt destruktiver Sprachjargon entwickelt. Zum Beispiel „Idiot“. Man könnte auch darüber hinweghören. Du musst als Schiedsrichter entscheiden: Ist das eine Gelbe Karte? Da ist für mich ein unheimlicher Nachholbedarf, was verbale Entgleisungen unter den Spielern oder gegenüber den Schiedsrichtern betrifft. Da muss man auch die Trainer in die Pflicht nehmen, dass die ihre Spieler ruhig halten. Der Respekt hat merklich gelitten.

Zur Person

Harald Theile (64)

ist seit dem Jahr 2003 Schiedsrichter-Obmann im hiesigen Fußballkreis. Der pensionierte Polizeibeamte fing 1989 als Unparteiischer an und pfiff Spiele bis zur Oberliga Niedersachsen. Als Referent leitet er Schiedsrichter-Lehrgänge in Barsinghausen.

Zur Sache

Handspiel-Änderungen im Überblick

Die Auslegung der Handspiel-Regel hat zuletzt immer wieder für Unmut gesorgt. Das International Football Association Board (IFAB) hat deshalb Regeländerungen beschlossen, die seit dem 1. Juni gelten. Jedes Tor, das mit der Hand oder dem Arm erzielt wird, ist irregulär – ob Absicht vorliegt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Auch wenn ein Spieler mit der Hand oder dem Arm in Ballbesitz gelangt und sich dadurch einen klaren Vorteil verschafft – also beispielsweise anschließend ein Tor erzielt –, soll dies in jedem Fall geahndet werden. Unabhängig von der Absicht liegt ebenso in der Regel ein Vergehen vor, wenn der Spieler seine Körperfläche unnatürlich vergrößert – etwa bei Armhaltung über Schulterhöhe. Es ist in der Regel kein Handspiel, wenn der Ball vom eigenen Körper oder vom Körper eines anderen Spielers an die Hand oder den Arm springt oder der Spieler sich im Fallen abstützt. (Quelle: sportschau.de)