Gaby Ulrich hatte gegen die Göttinger Konkurrentinnen kaum Chancen. Am Ende steht eine 0:6-Packung für der Huder TV zu Buche. (INGO MOELLERS)

Hude. Die Damen 50 des Huder TV konnten auch beim Saisonfinale der Tennis Regionalliga-Nord-Ost die Niederlagenserie nicht stoppen und müssen als Tabellenletzter den bitteren Weg des Abstiegs gehen. Mit 0:6 ging die Heimpartie gegen den TSC Göttingen, der sich damit die Vizemeisterschaft sicherte, verloren. „Dass wir vor einer sehr schwierigen Saison stehen würden, das war uns bereits vor dem Beginn der Meisterschaftsrunde bewusst. Dass wir in der Eliteliga aber so absolut chancenlos sein würden, hatten wir allerdings nicht für möglich gehalten", sagte die maßlos enttäuschte Huder Mannschaftsführerin Elvira Precht.

Bereits am ersten Spieltag waren die Huderinnen mit der Realität konfrontiert worden. Gegen den späteren Mitabsteiger SV Grün-Weiß Harburg, gegen den ein Sieg fest eingeplant war, kam lediglich ein mageres Unentschieden heraus. Die Enttäuschung darüber war im Team unübersehbar und nach der anschließenden, unnötigen 2:4-Heimniederlage gegen den HTV Hannover ging so gut wie nichts mehr beim HTV. "Das war sicherlich auch bedingt durch Verletzungen und Ausfälle privater Natur der Spitzenspielerinnen, die einfach nicht zu kompensieren waren. Das war eine Saison, die wir schnell abhaken sollten“, fasste Precht zusammen.

Gegen Göttingen war de facto schon vor Spielbeginn klar, dass Hude keine Chance haben würde. Mit Edeltraud Horstmann, Chun Oberwandling und Anette Behnen fehlten gleich drei Leistungsträgerinnen, die Gäste traten hingegen in Bestbesetzung an. Es spricht aber für die gute Moral der Huderinnen, dass sie ihren Möglichkeiten entsprechend ihr bestes Tennis auspackten und sich noch einigermaßen achtbar aus der Affäre zogen. Das gilt besonders für Hella Henke, die nach langer Wettkampfpause bereit war, das HTV-Team zu komplettieren und ihrer Kontrahentin Petra Wilke bei der 3:6, 3:6-Niederlage überraschend gut Paroli bot. Aber auch allen anderen Mannschaftskameradinnen sprach Precht ein uneingeschränktes Lob aus, wenn auch letztendlich alle Einzel sowie Doppel in zwei Sätzen verloren wurden.