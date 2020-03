Stade. Nachdem es beim Spiel gegen die Weser Baskets Bremen/Bremen1860 vergangene Woche schon schlecht lief, verloren die Devils nun auch auswärts klar gegen den VfL Stade II mit 75:94. Anfang Dezember zeigten der Delmenhorster TV dem VfL Stade II in eigener Halle noch klar die Grenzen auf und gewann das Hinspiel klar mit 92:57. Der Plan von Spielertrainer Stacy Sillektis, durch gute Vorbereitung und Aufstellung auch das Rückspiel gegen Stade zu gewinnen, kam jedoch schon vor dem Spielbeginn ins Wanken: Kurzfristig meldeten sich zwei Center ab und die Devils mussten sich komplett neu sortieren. „Das war dann eine ganz andere Situation und wir haben die ersten zwei Viertel richtig schlecht gespielt“, diagnostizierte Sillektis knallhart.

Das erste Viertel endete mit 27:17 für Stade und zur Halbzeit war der Vorsprung auf 49:28 noch weiter angewachsen. Die Delmenhorster mühten sich zwar redlich, den Rückstand wieder wettzumachen, aber schafften den Ausgleich nicht. „Der 20-Punkte-Vorsprung von den Gegnern war schwer wieder aufzuholen. Wir sind zwar auf zehn Punkte rangekommen, aber mehr war nicht drin“, zog der Trainer Bilanz. Insbesondere das Auftreten seiner Defense gefiel Sillektis nicht, sodass es hier im Nachgang des Spiels noch ein paar Sachen zu besprechen gab.

Insgesamt dominierte das Team des VfL das Spiel von Anfang bis Ende und fuhr den Sieg auf heimischen Boden ein, ohne auch nur kurz bangen zu müssen. Der Punktestand nach dem dritten Quarter lautete 67:54 und als Endergebnis prangte schließlich ein 94:75 auf der Anzeigetafel.

Die Devils konzentrieren sich nun ganz auf das nächste Spiel gegen Blau-Weiß Merzen in der heimischen Halle. „Heimspiel und Auswärtsspiel sind immer zwei unterschiedliche Sachen und gegen Merzen ist ein Heimspiel, also werden wir da alles geben und dann wird das auch besser laufen als jetzt in Stade“, zeigte sich Sillektis optimistisch.

Die Delmenhorster stehen aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und müssen sich daher keine Gedanken um Ab- oder Aufstieg machen. Mit dem Spiel gegen Merzen am 22. März endet die Saison für die Devils. „Dann gibt’s ja noch eine Pokalrunde und dann wollen wir mal weitersehen“, wagte Stacy Sillektis daher jetzt schon mal den Ausblick in die etwas fernere Zukunft.

Delmenhorster TV: Mennebäck (35), Akkurt (12), Scheffler (12), Thomas (12), Sahbaz (2), Holder (2), Sillektis, Veit, Ziemann