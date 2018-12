Die HSG Delmenhorst lieferte eine extrem strake Leistung gegen Aurich ab, blieb jedoch ohne etwas Zählbares. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Jörg Rademacher lauschte den Worten seines Trainerkollegen aufmerksam: Arek Blacha lobte die HSG Delmenhorst in höchsten Tönen für ihre Leistung; in dieser Saison der Handball-Oberliga habe der von ihm trainierte OHV Aurich noch keiner so starken Abwehr gegenübergestanden. Nett gemeinte Worte. Die Enttäuschung lindern und den Schmerz über die unglückliche 21:23 (10:8)-Heimniederlage betäuben konnten sie bei der HSG aber keinesfalls. Das verheimlichte Rademacher auch erst gar nicht. „Es tut weh, so zu verlieren. Das Team hat stark gekämpft und wird dann so bestraft. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft“, betonte der HSG-Coach.

Dazu hatte er allen Grund. Denn was seine Sieben gegen den also auch noch nach zwölf Spielen verlustpunktfreien Spitzenreiter auf die Platte brachte, war stark – in der ersten Halbzeit sogar sehr stark. Die Gastgeber trieben die Auricher an den Rand einer Niederlage. „Die HSG war so eingestellt, dass wir große Probleme hatten. Das war das erste Mal, dass eine Mannschaft die taktischen Vorgaben ihres Trainers so umgesetzt hat“, sagte Blacha. Gerade in den ersten 30 Minuten tigerte er an der Seitenlinie auf und ab – mal wirkte er dabei verzweifelt, mal wütend. Denn seine Sieben fand einfach kein probates Mittel gegen die starke HSG-Abwehr.

Und das obwohl die Auricher die beste Offensive der Liga vorzuweisen haben. Von diesem Angriff, der im Schnitt mehr als 31 Tore erzielt, fehlte zu Beginn allerdings jede Spur. Nach zwei schnellen Gegentreffern aus dem Rückraum stabilisierte sich die Delmenhorster Deckung und zwang den Spitzenreiter mit ihrer Aggressivität zu Abschlüssen aus schlechten Positionen. „Wir haben in der Abwehr richtig zugelegt“, lobte Rademacher seine Sieben. Die Delmenhorster verschoben gut, rückten zum richtigen Zeitpunkt raus und agierten äußerst wachsam. Kreisläufer Michael Schröder stibitze in den ersten zehn Minuten Aurich gleich dreimal den Ball. So rieb sich vermutlich der eine oder andere mitgereiste OHV-Fan beim Blick auf die Anzeigetafel verwundert die Augen: 5:2 für die HSG (11.).

Das alte Manko

Mit zunehmender Spieldauer ging es immer hektischer auf der Platte zu, die Schiedsrichter hatten jedenfalls ordentlich zu tun. Trotzdem behielt die HSG die Oberhand, wenngleich der Vorsprung zusammenschmolz. Die Abwehr um Torhüter Sönke Schröder erledigten ihren Job zwar weiterhin stark, doch im Angriff trat mal wieder das bekannte Problem zutage: die Chancenverwertung. Rademacher: „Die erste Halbzeit war richtig gut, aber wir haben auch wieder ein paar Hochkaräter liegen gelassen. Daran arbeiten wir. Aber ich will dem Team auch keinen Vorwurf machen.“ Die 10:8-Pausenführung der HSG hätte höher ausfallen können, war aber allemal verdient.

Blacha richtete in der Kabine offensichtlich die richtigen Worte an seine Mannen. Denn in Durchgang zwei steigerte sich Aurich angetrieben von den lautstarken rund 80 mitgereisten Fans. „Uns war klar, dass der OHV alles in die Waagschale werfen wird, um zu gewinnen“, sagte Rademacher. Nichtsdestotrotz blieb seine Sieben in Führung und steuerte auf einen echten Coup zu. Bis zur 46. Minute: Die Rote Karte gegen Tim Coors sorgte für einen Knacks im Spiel der Delmenhorster – der ehemalige Zweitliga-Akteur soll seine Hand im Gesicht seines Gegenspielers gehabt haben. „Für mich war das eine Fehlentscheidung. Lange haben wir die Partie offen gehalten, mit der Roten Karte gegen Tim wurde uns ein spielentscheidender Nerv gezogen. Davon haben wir uns nicht mehr erholt“, sagte Rademacher. Tatsächlich gerieten die Delmenhorster wenig später erstmals seit der Anfangsphase in Rückstand – 18:19 (52.). „Wir haben immer daran geglaubt, dass wir das Spiel noch drehen können. Mein Team hat dagegengehalten“, lobte Blacha die Leistung des OHV in den Schlussminuten. Abschütteln konnte seine Sieben die Gastgeber in diese Phase jedoch trotzdem nicht. Vielmehr wurde es dramatisch: Mit einem erfolgreichen Siebenmeter verkürzte Jörn Janßen auf 21:22. In Unterzahl nahm Blacha im folgenden Angriff seinen Torhüter heraus. Die Delmenhorster verteidigten gut und konnten sich auf Sönke Schröder verlassen, der einen Wurf parierte.

Schnell kam der Ball daraufhin zu HSG-Spielmacher Frederik Oetken, der das Spielgerät aus der eigenen Hälfte im vermeintlich leeren OHV-Tor unterbringen wollte. Zu spät registrierte er, dass der Schlussmann der Auricher wieder auf dem Weg zu seinem Kasten war – er hielt den Ball fest. Rademacher: „Da hatten wir nochmals die große Chance auf den Ausgleich. Vielleicht war Aurich zum Schluss etwas cleverer und hatte das nötige Quäntchen Glück.“ Es wird jedenfalls noch ein paar Tage dauern, bis alle bei der HSG diese Niederlage verdaut haben.

Doch Jörg Rademacher wäre keinesfalls Jörg Rademacher, wenn er trotz der unglücklichen und bitteren Pleite nicht sofort wieder nach vorne schauen würde – selbst wenn es am Sonnabend extrem schwerfiel. „Jetzt haben wir noch ein Spiel in Cloppenburg, da hauen wir nochmals alles raus. Und dann haben sich die Jungs eine Pause verdient“, sagte Rademacher.

Er zog nach dem finalen Heimspiel des Jahres ein erstes Fazit der vergangenen zwölf Monate: In der Verbandsliga habe seine Sieben mit nur einer Pleite riesig gespielt. Die Punktausbeute in der Oberliga könne sich ebenfalls sehen lassen, schließlich „sind wir ein Aufsteiger und haben lediglich fünf Partien verloren“. Letztendlich war dieses Jahr laut des HSG-Coaches ein gutes für den Handball in Delmenhorst. Rademacher: „Wir haben Werbung für den Sport gemacht. Das heute war auch ein richtig geiles Spiel für die Zuschauer.“