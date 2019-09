Am zweiten Spieltag der neuen Landesliga-Saison haben die Handball-Damen der HSG Delmenhorst ihre ersten Minuspunkte kassiert. Beim TSV Altenwalde kam aufgrund einer eher schwachen zweiten Halbzeit eine 23:25 (15:14)-Niederlage für die Delmenhorsterinnen zustande.

„Mit nur acht geworfenen Toren in Durchgang zwei kann man einfach kein Spiel gewinnen. Aber auch die hohe Zahl an technischen Fehlern ließ bei uns kein flüssiges Kombinationsspiel zu“, monierte HSG-Coach Ingo Renken. Altenwalde zählt in der Bremer Landesliga mit Sicherheit nicht zu den schwächeren Mannschaften. Eine Niederlage kann man dort immer einkalkulieren. Allerdings sollte dennoch die Leistung stimmen. Zwar leisteten sich die Renken-Schützlinge auch in der ersten Halbzeit bereits eine Menge technische Fehler, doch nach einem 1:3-Rückstand gingen sie nach 14 Minuten durch Silke Stecher mit 6:4 in Führung. Es entwickelte sich ein eher offenes Spiel, in dem die Gäste nach 24 Minuten durch Alyssa Schneiders Treffer zwar mit 12:9 führten. Doch kurz vor dem Seitenwechsel war die Partie beim 14:14 schon wieder ausgeglichen.

Keine Lösungen mehr

Im zweiten Durchgang stabilisierte Altenwalde seine Abwehr mehr und mehr. Die Gastgeberinnen agierten zusehends konzentrierter im defensiven Bereich, womit die Renken-Damen ihre Probleme hatten. Die Rückraumspielerinnen der HSG fanden in ihren Angriffsaktionen einfach keine Lösungen mehr. Somit blieben auch die Tore aus. Altenwalde zog zwischenzeitlich bis auf 21:16 davon.

Doch die Delmenhorsterinnen bewiesen weiter Kampfgeist. Als Nicole Howe in der 55. Minute auf 21:22 verkürzte, keimte noch mal Hoffnung auf. Doch die Gastgeberinnen hatten ihre Antworten parat und legten ein 24:21 vor. Silke Stecher brachte die Renken-Damen mit einem verwandelten Siebenmeter zum 23:24 noch einmal in Punktnähe. Die Entscheidung fiel jedoch kurz danach auf der anderen Seite, als Altenwalde den 25. Treffer erzielte.

Am kommenden Sonntag haben die Delmenhorsterinnen ab 16 Uhr den Elsflether TB zu Gast und können hier schnell wieder ein positives Zeichen setzen.