Die Zweitvertretung des TV Hude hat gegen den Oldenburger TB II ihre erste Saisonniederlage in der Tischtennis-Verbandsliga kassiert. Dem Aufsteiger unterlag sie mit 3:9. Allerdings ist die OTB-Reserve kein typischer Neuling, die Aufstellung macht die Ambitionen klar. Ex-Doppelweltmeister Steffen Fetzner, der noch am Vortag mitgespielt hatte, war zwar nicht dabei, dafür aber der Ex-Huder Nico Schulz, der eigentlich meist in der Oldenburger Regionalliga-Mannschaft agiert. Zudem traten Andre Stang, im vergangenen Jahr noch im oberen Paarkreuz der Oberliga aktiv, oder auch Justus Lechtenbörger, der zu den besten unter 15-Jährigen Deutschlands zählt, für die Gäste an.

Nicht nur der Ex-Huder Schulz ist dem TVH gut bekannt, da beide Vereine eine gemeinsame Trainingsgruppe unterhalten. „Das war schon manchmal etwas komisch“, bestätigte Pierre Barghorn. Er fand, dass das Ergebnis auch knapper hätte ausfallen können, musste allerdings auch einräumen: „Von einem Punkt waren wir dennoch weit entfernt.“ So unrealistisch schien der jedoch gar nicht, wären nicht alle knappen Spiele an die Gäste gegangen. Dietmar Scherf hatte Schulz am Rande einer Niederlage. Beim Seitenwechsel im fünften Satz führte er noch mit 5:3, dann traf Schulz seine Angriffsbälle besser und gewann doch noch mit 11:8. Danach zog der OTB davon, nur Jonas Schrader punktete gegen Niklas Ackermann.

Den zweiten Huder Zähler verpasste Joshua Martin gegen Josif Radu. Er lieferte dem Oldenburger lange ein Spiel auf Augenhöhe, nach einem 9:11 im vierten Durchgang war er beim 3:11 im fünften Satz aber chancenlos. Ganz bitter wurde es für Scherf in seinem zweiten Match. Starke Blockbälle und gute Returns bescherten ihm gegen den Favoriten Stang eine 7:3-Führung im fünften Satz. Doch Stang kam zurück. Gleich fünf Matchbälle vergab Scherf, einen davon wehrte sein Gegner mit einem langen Aufschlag ab, der direkt auf die Tischkante sprang. Der Oldenburger nutzte dann seinen fünften Matchball zum 20:18. Und auch am Nebentisch war mehr drin für den TVH. Gegen Lechtenbörger vergab Marco Stüber eine 9:5-Führung im Entscheidungssatz und unterlag mit 10:12. So waren die Siege von Barghorn und Martin nur Ergebniskosmetik.

Weitere Informationen

TV Hude II - Oldenburger TB II 3:9

Schmitt – Stang 6:11, 7:11, 9:11; Scherf – Schulz 8:11, 11:6, 8:11, 11:9, 8:11; Stüber – Graminsky 11:13, 8:11, 12:14; Barghorn – Lechtenbörger 8:11, 7:11, 11:13; Schrader – Ackermann 11:7, 11:9, 11:8; Martin – Radu 13:11, 6:11, 11:8, 9:11, 3:11; Schmitt – Schulz 6:11, 11:6, 7:11, 8:11; Scherf – Stang 11:6, 5:11, 12:10, 6:11, 18:20; Stüber – Lechtenbörger 10:12, 11:4, 6:11, 11:9, 10:12; Barghorn – Graminsky 11:9, 7:11, 11:5, 11:8; Schrader – Radu 8:11, 7:11, 11:8, 8:11; Martin – Ackermann 11:5, 11:9, 11:4 ALE