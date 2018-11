VfL-Spielertrainer Frank Gravel freut sich nun auf eine kleine Pause, ehe das Duell gegen die VG Delmenhorst-Stenum ansteht. (Ingo Möllers)

Bersenbrück. Im Spitzenspiel der Oberliga 1 haben die Volleyballer des VfL Wildeshausen beim TuS Bersenbrück ihre zweite Saisonniederlage kassiert, bleiben aber trotz des 1:3 (13:25, 26:24, 21:25, 25:27) auf Rang eins der Tabelle.

Nach sechs Siegen in Folge mussten die Schützlinge von Spielertrainer Frank Gravel erstmals seit dem 15. September dieses Jahres wieder eine Pleite in einem Pflichtspiel einstecken. Für den Aufsteiger von der Hunte begann das Spiel in Bersenbrück unterirdisch, weil vor allem in der Annahme lange Zeit vieles nur Stückwerk blieb und ein variabler Spielaufbau somit so gut wie unmöglich war. Auch die sonst so starken Mannschaftsteile Block und Abwehr blieben hinter den Erwartungen zurück, so konnten die Hausherren ein relativ ungefährdetes 25:13 einfahren.

Auch im zweiten Satz hatten die Gäste bei vielen Ballstafetten das Nachsehen, liefen bis zum 13:17 ständig einem Rückstand hinterher und kamen nicht so richtig ins Match. Erst als vier Punkte in Folge gelangen, weil in der Abwehr endlich Bälle auch mal gerettet wurden, steigerte sich der VfL. Bersenbrück jedoch nutzte weiter rigoros Annahmefehler aus und schaffte so die erneute Führung, die von 21:18 bis auf 24:22 sogar noch ausgebaut wurde. Die folgenden beiden Satzbälle wehrten die Gravel-Schützlinge ab. Danach nutzten sie die aufkommende Verunsicherung der Gastgeber und schafften den Satzausgleich, weil Angreifer Frederik Bartelt einen Ball humorlos im Feld der Bersenbrücker versenkte.

Den Schwung mitnehmend ging der VfL Wildeshausen schnell mit 6:0 in Front, hielt den Vorsprung bis zum 11:5, ehe die Hausherren vor allem in der Annahme wieder stabiler wurden und mit ihrem druckvoll und variabel vorgetragenen Angriffen den VfL-Block in arge Schwierigkeiten brachten. Bis zum 18:17 traten die Gäste auf der Stelle, als die nächsten eigenen Angriffe reihenweise Beute des gegnerischen Blocks wurden. Die Gastgeber gingen in Führung und hatten beim 24:19 die ersten Satzbälle. Zwei davon wurden durch den VfL noch abgewehrt, ehe ein leichter Danke-Ball im eigenen Feld landete und damit der Satz verloren war.

Mental etwas angeschlagen gab der VfL die ersten Punkte des vierten Durchganges auch sofort an die Gastgeber ab, die mit 5:1 in Führung gingen. Die Gäste kamen nur langsam aus ihrem Loch heraus, spielten dann aber ganz stark, glichen aus und gingen danach selber mit 13:10 in Front. Es folgte ein unerklärlicher Einbruch in der Annahme, der zunächst sieben Punkte kostete, ehe sich die Gravel-Schützlinge wieder stabilisierten und erneut das Spiel zu ihren Gunsten drehten. Aus einem 23:20 wurde allerdings schnell ein 23:23, doch die folgenden Gelegenheiten zum Satzgewinn wurden vergeben. Statt ihre Chance auf das Erreichen des Tiebreaks zu nutzen, begünstigten einfache Fehler den Sieg für Bersenbrück.

„Heute mussten wir feststellen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen“, zeigte sich Coach Gravel realistisch über die dargebotene Leistung seines Teams, das in drei Wochen in eigener Halle gegen Rivale VG Delmenhorst-Stenum und TG Wiesmoor antreten muss. „Die Pause bis zum Heimspiel können wir gut gebrauchen. Der vierte Spieltag innerhalb von fünf Wochen hat uns heute doch etwas zugesetzt“, wird Gravels Team Kraft schöpfen müssen, um mit einem stabileren Spielaufbau wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Niederlage gegen einen der Titelaspiranten ist kein Beinbruch, denn der erste Tabellenplatz wurde trotzdem erfolgreich verteidigt, da Bersenbrück gegen Ammerland unter die Räder geriet und mit zwei Punkten Rückstand jetzt auf dem dritten Rang rangiert.

VfL Wildeshausen: Marco Backhus, Maik Backhus, Bartelt, F. Gravel, Schütte, Muhle, Dannemann, Mildes, Nguyen.