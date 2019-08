Oliver Rauh gehörte zu den stärksten Spielern des SV Atlas und markierte das zwischenzeitliche 2:1. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Fans des SV Atlas wurden zu Hause in den vergangenen Monaten nicht gerade verwöhnt. Der bis dato letzte Heimsieg datierte vom 24. November vergangenen Jahres (2:0 gegen FC Hagen/Uthlede). Seitdem traten die Blau-Gelben in der Fußball-Oberliga noch siebenmal an, holten dabei keinen Dreier und trafen auch nur dreimal. Nun netzten die Schützlinge von Key Riebau gegen den 1.FC Germania Egestorf-Langreder gleich viermal beim 4:1 (1:1). Damit haben die Blau-Gelben nun sieben Punkte aus drei Partien auf dem Konto und können mit einem weiteren Heimerfolg am Mittwoch gegen den MTV Eintracht Celle sogar die Tabellenspitze übernehmen.

Bei den Delmenhorster stand wieder Florian Urbainski im Kasten. Zudem beorderte Riebau Oliver Rauh auf die Linksverteidigerposition. Aufgrund seiner Schnelligkeit konnte er seine ebenfalls sehr schnellen Gegenspieler gut in Schach halten. Rauh wird, seitdem Riebau ihn vornehmlich als Außenverteidger einsetzt, immer wichtiger für die Blau-Gelben. Gegen den 1.FC Germania machte er seine Seite dicht und setzte auch nach vorne Akzente. „Ich denke, meine Leistung war ganz in Ordnung“, gab sich Rauh nach der Partie bescheiden, obwohl er zu den entscheidenden Spielern auf dem Feld gehörte und einen Treffer erzielte.

Starker Start ins Spiel

22 Sekunden lief die Partie erst, da verzeichnete Marco Prießner bereits den ersten gefährlichen Abschluss. Tom Schmidt hatte den Ball erobert und auf Musa Karli abgelegt, der Prießner steil schickte. Der Mittelstürmer machte noch einen Haken und schloss ab, doch Ole Schöttelndreier parierte sicher. Atlas spielte schnell in die Spitze und zeigte schöne Kombinationen. So war Marvin Osei nach einem Doppelpass mit Prießner rechts frei durch, spielte dann jedoch einen ungenauen Querpass (5.). „Wir sind sehr gut reingekommen in die Partie. Nach zehn Minuten sind wir dann aber ein bisschen eingeschlafen gegen einen sehr kompakten Gegner. Da hat uns die Zielstrebigkeit gefehlt. Und dann bekommen wir so eine Riesenpflaume zum 0:1“, berichtete Riebau.

Das Gegentor entsprang einem Konter, bei dem die Atlas-Defensive nicht auf der Höhe war. Gean Rodrigo Baumgratz war so völlig frei auf der linken Seite, ließ dann noch Karlis Plendiskis und Leon Lingerski mit einem einfachen Haken aussteigen und schob souverän zum 0:1 ein (15.). Atlas hatte auch nach dem Gegentor die Spielkontrolle und kam nach einem Standard zum Ausgleich. Prießner hatte mit gutem Einsatz an der Außenlinie einen Freistoß herausgeholt, den Florian Stütz scharf und genau auf Musa Karlis Kopf zog. Der Spielmacher platzierte das Leder neben den linken Pfosten zum 1:1 (25.).

Beide Teams zeigten in der Folge guten Oberliga-Fußball, zu Chancen kam jedoch nur die Heimelf. Zunächst scheiterte Prießner aus spitzem Winkel am Germania-Keeper (30.), dann schaffte er es, aus drei Metern das leere Tor deutlich zu verfehlen. Nach einem starken Angriff über Karli schlug Schmidt eine halbhohe Flanke vor das Tor und Prießner hielt seinen Fuß hin – doch der Ball flog nicht Richtung Tor, sondern parallel zu diesem. Eine Riesenchance zur Führung (35.). Auf der Gegenseite hatte Atlas durchaus Glück, dass Schiedsrichter Ben-Erik Salb nach sehr robustem Einsteigen vom Lingerski gegen Jos Homeier nicht auf den Punkt zeigte. Ohnehin forderten die Offensivspieler auf beiden Seiten diverse Pfiffe, doch Salb ließ viel laufen. Die hohen Temperaturen forderten derweil ihren Tribut. „Ich hätte in der Halbzeit schon ein Sauerstoffzelt gebrauchen können. Der Gegner war mit der stärkste, gegen den wir in der Oberliga gespielt haben“, meinte Kevin Radke.

Nach Wiederanpfiff ließ Atlas es etwas langsamer als in Hälfte eins angehen: Es dauerte mit 26 vier Sekunden länger bis zum ersten Torschuss. Doch dieses Mal hielt Schöttelndreier nicht und bugsierte den eher zentralen Abschluss von Rauh, der nach Doppelpass mit Schmidt abzog, ins Netz – 2:1 (46.). Atlas kontrollierte das Geschehen und hatte diverse Chancen. „Wir hätten unsere Konter besser spielen müssen und früher das 3:1 machen können“, meinte Rauh. Ähnlich sah es sein Coach. „Deswegen sind wir in Gefahr geraten, dass wir uns so das Spiel noch kaputtmachen“, sagte er in Anbetracht zweier Großchancen der Gäste zum Ausgleich. Nach einer misslungenen Abseitsfalle lief Rodi Celik frei auf Urbainski zu, doch dieser rettete mit einem Fußabwehr die Führung (75.). Kurz darauf wäre Homeier wohl alleine vor ihm aufgetaucht, doch Salb hatte ein Foul von Nick Köster abgepfiffen und so dem 1.FC einen klaren Vorteil weggenommen (79.). Im Anschluss an den Freistoß bekam Atlas den Ball nicht geklärt und Lennart Novotny zirkelte diesen aus 16 Metern ans Lattenkreuz (80.). Atlas schwamm nun.

Zu diesem Zeitpunkt hätte die Partie jedoch schon entschieden sein müssen. Zunächst spielte der eingewechselte Thade Hein Osei frei, der frei vor Schöttelndreier stand und nochmal querlegte, diesen Pass jedoch zu steil für Prießner ansetze (61.). Drei Minuten später zog Osei auf rechts einen seiner vielen Sprints an, überlief seine Gegenspieler und erhielt den Ball nach Doppelpass mit Stütz zurück und fand in der Mitte Schmidt. Dieser versuchte dann, den Germania-Keeper auszudribbeln, scheiterte dabei jedoch (64.).

Und so dauerte es bis zu 89. Minute, eher Thade Hein die Entscheidung brachte: Im Anschluss an eine Ecke stand er komplett frei und markierte aus kurzer Distanz das 3:1. Zuvor hatte Osei einen Sprint mit Ball am Fuß über den halben Platz hingelegt und Schmidt freigespielt, der mit einem Schlenzer an Germanias Torwart scheiterte. Eine Minute später staubte Hein nach Vorarbeit vom Emiljano Mjeshtrie zum 4:1 ab (90.). „Für Emil und Thade freut es mich besonders“, sagte Riebau.

Zwei Wermutstropfen musste der Atlas-Coach jedoch verdauen: Er musste sowohl Karlis Plendiskis – zur Pause wegen Wadenproblemen – als auch den zuletzt formstarken Musa Karli (Adduktoren) auswechseln. Karli humpelte nach Spielschluss stark. „Ich befürchte, bei ihm wird es länger dauern“, mutmaßte Riebau.

Bereits am Mittwoch geht es für die Blau-Gelben gegen Aufsteiger MTV Eintracht Celle weiter. Anpfiff im Düsternortstadion ist um 18.30 Uhr. „Wir werden da auf einigen Positionen umstellen und auch die anderen Jungs voll einbinden“, blickte Riebau voraus.