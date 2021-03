Thies Hermann hat beim HC Bremen und ATSV Habenhausen bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt. (OLAF KOWALZIK)

Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt basteln am Kader für die kommende Saison. Nachdem bereits das komplette Trainerteam verlängert und Torhüter Lukas Oltmanns seine Zusage gegeben hat, steht nun der erste Neuzugang für die Spielzeit 2021/2022 fest. Thies Hermann wechselt vom HC Bremen zum TVN. Der 19-Jährige war für die Hansestädter in der A-Jugend-Bundesliga aktiv und sammelte bei einigen Einsätzen für den ATSV Habenhausen sowie die Männer des HCB schon Oberliga-Erfahrung. „Thies passt perfekt in unser Konzept, junge Talente weiterzuentwickeln. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Mit ihm sind wir im Rückraum noch flexibler und schwieriger auszurechnen. Er ist ein wichtiges Puzzlestück für das Erreichen unserer Ziele, einen schlagkräftigen jungen Kader aufzubauen und wieder oben anzugreifen“, freut sich der Vereinsvorsitzende Tim Gersner über die Verpflichtung Hermanns.

Der 19-Jährige selbst spricht von „sehr guten Gesprächen“ mit dem Verein und Trainer Andreas Müller: „Es hat einfach alles gepasst. In Neerstedt kann ich mich weiterentwickeln und mehr Spielanteile bekommen.“ Coach Müller findet lobende Worte für den Neuzugang: „Ich habe Thies schon sehr lange auf meinem Zettel und kenne ihn auch schon länger. Ich schätze ihn sowohl als Spieler als auch als Mensch.“

Darüber hinaus haben die Neerstedter zwei weitere Verlängerungen vermeldet. Zum einen bleibt Torwart Kevin Pecht den Grün-Weißen treu. Das Eigengewächs spielt seit 2007 im Verein und ist vom Talent zu einem verlässlichen Keeper gereift. „Er bildet aus meiner Sicht mit Lukas Oltmanns eines der besten Torhüter-Gespanne der Verbandsliga und kommt aus der eigenen Jugend. Er hat sich den Platz im Team absolut verdient“, sagt Tim Gersner. Kevin Pecht richtet den Blick bereits nach vorne: „Ich will da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir haben ein schlagfertiges Team, hatten letztes Jahr einen guten Start und haben eine super Teamchemie. Ich fühle mich in Neerstedt sehr wohl.“ Andreas Müller bezeichnet Pecht als „kompletten Gegensatz“ zu Lukas Oltmanns. Pecht sei „ein bisschen verrückt und geht immer volle Pulle“.

Kreisläufer Michael Siemer, der erst 2020 nach Neerstedt wechselte, trägt ebenfalls weiter das Trikot des TVN. „Michael gibt unserem Spiel Stabilität und Erfahrung. Auch neben dem Feld ist er verlässlich und sorgt mit für eine gute Stimmung im Team“, meint Tim Gersner. „Ich kann mich mit den Zielen des TV Neerstedt, oben anzugreifen, zu 100 Prozent identifizieren und habe großen Spaß daran. Wir haben einfach eine coole Truppe. Es macht riesig Spaß, mit den Jungs Handball zu spielen“, zählt Siemer die Gründe für seinen Verbleib auf. Andreas Müller baut weiterhin auf ihn: „Michael ist eine Bank im Innenblock. Er ist für mich als Trainer mit seiner Erfahrung unglaublich wichtig. Er stellt am Kreis gute Sperren und ist selbst torgefährlich.“

Wie die Neerstedter mitteilen, würden derzeit mit allen Spielern der Mannschaft Gespräche geführt. Außerdem habe man weitere potenzielle Neuzugänge im Blick.