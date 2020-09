Manuel Celik und der SV Tur Abdin Delmenhorst fuhren erstmals in dieser Saison drei Punkte ein. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Selim Karaca wirkte ziemlich entspannt. Obwohl der von ihm trainierte TuS Heidkrug das Bezirksliga-Derby gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst am heimischen Bürgerkampweg soeben mit 0:1 (0:0) verloren hatte, plauderte der Coach ruhig und locker über die Partie. Ein Grund dafür war sicherlich, dass seine Mannschaft sich diese Niederlage nach dem perfekten Saisonstart mit zwei Siegen durchaus leisten konnte. „Wir haben aus drei Spielen sechs Punkte geholt, das ist doch super“, meinte Karaca. Gleichwohl fand er für die Leistung seiner Schützlinge im Derby zu Recht kritische Worte. „Wir haben verdient verloren. Abdin war griffiger“, befand der Heidkruger Trainer. Sein Team sei derweil „nicht gallig genug“ gewesen. Karaca vermisste den Willen, das Duell zu gewinnen. Und auch sein allgemeines Urteil zum Spiel fiel negativ aus. „Das war kein Bezirksliga-Niveau“, sagte er.

Auf der Gegenseite freute sich Sven Apostel über seinen ersten Erfolg als Abdin-Coach. Unter seinem Kommando sind die Aramäer noch ungeschlagen und holten nach zwei Unentschieden nun erstmals drei Punkte. „Der Sieg war hochverdient. Wir pfeifen aus dem letzten Loch“, verwies Apostel auf die personellen Probleme bei seiner Mannschaft. Derzeit gebe es vier bis sieben Akteure mit Stammspieler-Potenzial, die nicht zur Verfügung stünden. Auf der Bank saßen neben Ersatztorwart Justin-Linus Reibrich lediglich vier Feldspieler.

Schwache erste Hälfte

Die Zuschauer bekamen insgesamt ein unspektakuläres Delmenhorster Duell zu sehen, in dem es vor allem in der ersten Hälfte kaum Torraumszenen gab. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zwar etwas interessanter, aber immer noch bei Weitem nicht hochklassig. Heidkrug war in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft, kam aber nicht zum Abschluss. Die erste richtige Torannäherung gab es auf der anderen Seite. Can-Dennis Blümel brachte den Ball von rechts vor den Kasten, Ninos Yousef schob ihn daneben (15.). Zwei Minuten später senkte sich eine Flanke von Manuel Celik gefährlich, TuS-Keeper Tim Osterloh lenkte die Kugel ans Aluminium. Danach passierte offensiv längere Zeit eigentlich gar nichts. Es gab wenig Spielfluss, dafür aber viele Fouls. Die Gastgeber kamen dem Tor mit zwei Freistößen, die über beziehungsweise neben das Gehäuse gingen, noch am nächsten, aber nicht wirklich nahe (35./37.).

Die ersten Minuten nach der Pause gaben Anlass zur Hoffnung, dass es nun interessanter werden könnte. Bennet Richardt drang über links in den Strafraum, Abdin-Schlussmann Jens Dekarski klärte zur Ecke (46.). Drei Minuten später verzog auf der Gegenseite Johannes Artan nach einer Ablage von Celik. Generell war in der zweiten Halbzeit etwas mehr Zug im Spiel, die Gäste kamen einige Male mit Tempo in die Heidkruger Hälfte. Das Tor des Tages war dann einer feinen Einzelaktion zu verdanken. Justin Lentz schlenzte einen Fernschuss in den linken Winkel – ohne Frage ein sehenswerter Treffer und der Höhepunkt des Abends (59.). Kurz darauf hätte Abdin das 2:0 nachlegen können. Eine Schusschance von Celik klärte ein Heidkruger kurz vor der Linie, ein scharf getretener Freistoß von Celik trumpfte fies vor Osterloh auf, der Torhüter klärte zur Ecke (63.).

In der Schlussphase machten sich die konditionellen Vorteile der Platzherren bemerkbar. Dennoch hätten die Gäste in der 80. Minute ihren zweiten Treffer machen müssen, als sie bei einem Konter zu dritt auf den Heidkruger Kasten zuliefen, die Möglichkeit jedoch durch Abseits vertändelten. „Das war nicht clever“, kommentierte Sven Apostel die Szene. Der TuS erhöhte anschließend noch mal den Druck, allerdings dauerte es bis zur Nachspielzeit, ehe gute Gelegenheiten dabei heraussprangen. Marcel Marquardt trat einen Freistoß aus gut 20 Metern gegen den Außenpfosten (90.+6), Sven Holthausen köpfte eine Minute später an die Latte. Der (zu) üppige Nachschlag war auch deshalb zustandegekommen, weil Jens Dekarski nach einem Zusammenstoß minutenlang behandelt werden musste.