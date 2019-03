Simon Matta (hier gegen den TuS Eversten) traf auch gegen den Heidmühler FC und hatte so seinen Anteil am verdienten Auswärtserfolg. (INGO MÖLLERS)

Heidmühle. Es war ein in der zweiten Halbzeit souveräner Auftritt des SV Tur Abdin Delmenhorst in der Fußball-Bezirksliga. Mit 4:1 (1:1) siegten die Mannen von Neu-Trainer Edgar Kary beim Heidmühler FC. In der ersten Halbzeit ging der taktische Plan nicht voll auf, doch Umstellungen in der Pause brachten die Entscheidung. „Es war tatsächlich ein härteres Stück Arbeit als einige zu Beginn dachten“, sagte Kary. Heidmühle geht personell am Stock, hatte gegen Abdin nur einen kleinen Kader. Bis zu diesem Spieltag hatte der HFC nur einen Punkt aus vier Partien nach der Winterpause geholt und dabei 15 Gegentore kassiert. Und auch der SV Tur Abdin verbuchte drei Zähler gegen den Landesliga-Absteiger.

„Wir wussten, dass sie personelle Probleme haben und wollten daher früh draufgehen und im Offensivpressing Bälle gewinnen“, erklärte Kary den Matchplan. Der Start glückte den Abdinern auch, so erzielte Simon Matta mit einer Einzelleistung das 1:0 (26.). „Da haben alle mit einem Rückpass gerechnet, aber er hat es selber gemacht“, berichtete Kary. Die Führung hatte jedoch nicht lange Bestand, da Habib Haliti mit einem direkten Freistoß zum 1:1 egalisierte (28.). „So einen macht er in zehn Jahren nicht nochmal, der Wind hat dabei auch geholfen“, sagte der Abdin-Caoch. In der Folge verloren seine Mannen den Zugriff auf Spiel und Gegner. „Wir wollten über außen durchkommen und da Überzahl erzeugen. Heidmühle hat aber gut verschoben. Wir kamen also außen nicht durch und hatten in der Mitte keine Optionen. Die Abstände waren zu groß, die Passwege dadurch zu lang“, erläuterte Kary.

In der Halbzeit stellte er von 4-2-3-1 auf 4-4-2 mit zwei engen Ketten um, sodass die Abstände geringer und Passstafetten effektiver wurde. Die Maßnahme hatte Erfolg. Johannes Artan sorgte mit einem Doppelpack (52./80.) für die Entscheidung, ehe Aho Hanno das 4:1 erzielte (88.). „Die erste Halbzeit war zum wieder reinkommen, in der zweiten Hälfte haben wir dann stark gespielt“, bilanzierte Kary. Es war erst die zweite Partie der Abdiner unter seiner Ägide nach der Winterpause. Vergangene Woche holte Abdin ein 3:3 auf dem Teppich des TSV Abbehausen. Die Delmenhorster stehen nun auf dem achten Rang.