Christoph Meyer-Ebrecht (am Ball) bescherte der HSG Delmenhorst II mit seinem Treffer kurz vor Schluss den Erfolg über die HSG Stuhr. (TAMMO ERNST)

Christoph Meyer-Ebrecht hat mit seinem Tor drei Sekunden vor dem Abpfiff für den ersten Saisonsieg der HSG Delmenhorst II vor heimischem Publikum gesorgt. Mit 25:24 (11:10) gewann die Oberliga-Reserve das Duell in der Handball-Landesliga gegen die HSG Stuhr.

Glück erkämpft sich bekanntlich immer der, der auch kämpferisch überzeugt. Dies taten die Delmenhorster gegen den Nachbarn aus Stuhr auf ganzer Linie. „Wir haben eine gute Deckungsarbeit verrichtet und mit Mike Krause in den ersten 45 Minuten einen ganz starken Torhüter gehabt. In den letzten 15 Minuten stand dann Silas Schumacher aus der 1. Herren zwischen den Pfosten und hat das Tor fast zugenagelt“, sagte ein sichtlich zufriedener Delmenhorster Trainer Adrian Hoppe. „Im Angriff haben wir uns allerdings recht schwergetan und viele gute Chancen ausgelassen“, meinte Hoppe.

Zunächst im Rückstand

Zu Beginn lagen die Gastgeber gleich mit 0:3 zurück. Danach verkürzte Christoph Meyer-Ebrecht mit zwei Toren zum 2:3. Thorsten Gaertner sorgte in der zwölften Minute für den Ausgleich zum 3:3 und in der 21. Minute erzielte er die erste Führung für das Hoppe-Team zum 7:6. Durch zwei weitere Treffer von Steffen Eilers lagen die Hoppe-Schützlinge kurz vor dem Wechsel mit 11:9 in Front.

Zu Beginn der zweiten Hälfte legten die Gastgeber durch Tore von Torge Stilke, Tobias Schenk und Bastian Schäfer ein 15:11 vor. Danach ließ die Angriffsleistung jedoch zu wünschen übrig und die Chancenverwertung geriet ins Minus. So lagen die Gäste nach 50 Minuten sogar mit 21:19 vorne. Doch der Einsatzwille der Gastgeber wurde belohnt. Silas Schumacher hielt überragend, Timo Barkemeyer erzielte nun seine drei Tore, und nachdem der letzte Angriff der Stuhrer nichts eingebracht hatte, war Meyer-Ebrecht drei Sekunden vor Ultimo zur Stelle und bescherte seinem Team die Punkte fünf und sechs.