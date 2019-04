Aurich. Für die Handballer der TS Hoykenkamp endete die Dienstreise in der Landesliga Weser-Ems zum Spitzenreiter MTV Aurich mit dem erwarteten Ausgang. Am Ende hatte nämlich der Meisterschaftsfavorit die Partie ungefährdet mit 34:24 (17:9) für sich entschieden. Die Vorbereitung auf das Spiel lief aus Sicht der Turnerschaft nicht optimal. Lediglich einmal trainierten sie unter der Woche. Durch die vielen Ausfälle musste sogar Torhüter Jan Luca Linde in Aurich im Feld spielen. „Aurich ist schon ein ganz anderes Kaliber. Die stehen nicht umsonst an der Spitze“, meinte Trainer Lutz Matthiesen.

Die junge Truppe des MTV spielte einen attraktiven, schnellen Handball. Damit hatte die Turnerschaft große Probleme und von Beginn an keine Chance. Collin Hörner traf zum 1:3, danach ging Aurich über 7:2 mit 11:3 in Front. Die Hoykenkamper wechselten nach 15 Minuten den Torhüter, für Gregor Kleefeldt kam Lukas Lehnacker, der seine Sache ausgezeichnet machte. Die Gäste bemühten sich derweil weiterhin mitzuspielen, doch jeden Fehler, ob technisch oder Fehlwurf, bestraften die Gastgeber mit einem Tempogegenstoß. So hieß es kurz vor der Pause bereits 17:7, ehe Alexander Kirchhoff durch zwei verwandelte Siebenmeter auf 9:17 verkürzte.

Die Matthiesen-Schützlinge waren auch nach dem Wechsel sehr engagiert und kamen in der 48. Minute auf 19:24 heran. Mehr war allerdings nicht möglich, da zum Schluss auch die Kräfte nachließen. Nach dem Sieg von Friesoythe über den VfL Rastede ist die Turnerschaft nun auf den letzten Platz zurückgefallen. „Unser Ansporn sollte für die nächsten Wochen sein, nicht als Letzter die Liga verlassen zu müssen“, blickte der TSH-Trainer voraus.