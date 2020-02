Jonas Scheffler und die Devils hatten in Langenhagen keine Chance. (Ingo Möllers)

Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV haben gegen den SC Langenhagen II auswärts klar mit 68:106 (34:54) verloren, hatten es aber auch nicht anders erwartet. „Es lief alles nach Plan. Wir haben ja nicht auf Sieg gespielt. Es war vorher schon klar, dass wir da Schwierigkeiten haben werden“, fasste Trainer Stacy Sillektis zusammen. Er war trotz der hohen Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. Im Gegensatz zu den nach wie vor verletzungsgebeutelten Devils schöpfte Langenhagen aus dem Vollen. „Für mich sind sie mit die stärkste Mannschaft. Es war mir klar, dass wir eigentlich keine Chance haben, wenn sie in Vollbesetzung auflaufen“, erklärte Sillektis.

Dementsprechend dominierte der SCL von Beginn an die Partie und führte schon am Ende des ersten Viertels mit 28:15. Zur Halbzeit war der Vorsprung der Gastgeber auf 20 Punkte angewachsen. Der Kampfgeist der Devils, mit dem sie sich noch in der Vorwoche tapfer, wenn auch erfolglos, gegen die Niederlage in der heimischen Halle gewehrt hatten, war kaum zu spüren: Nach 36 Minuten stand es 48:84 und auch das leichte Aufbäumen im letzten Abschnitt hübschte den Punktestand nicht mehr auf. Am Ende stand ein 68:106 auf der Anzeigetafel.

„Dass das Ergebnis ein bisschen zu hoch war, ist klar“, gab Stacy Sillektis zu. Er stand dieses Mal nicht selbst auf dem Feld. Statt sich zu ärgern, blickte er aber nach vorne: „Für uns geht es erst einmal zu Hause gegen Rotenburg. Da müssen wir gucken, wieder etwas einzufahren. Das Spiel von Samstag müssen wir jetzt schnell abhaken.“

Nach der Niederlage gegen Langenhagen steht der Delmenhorster TV weiterhin auf Platz fünf der Tabelle. Tröstlich ist, dass die Devils zumindest in puncto Freiwürfe die Statistik anführen: Insgesamt haben sie in den zwölf Saisonspielen von 295 Freiwürfen 213 (72,2 Prozent) verwandelt.

Delmenhorster TV: Mennebäck (19), Scheffler (11), Veit (10), Thomas (9), Akkurt (7), Holder (5), Tozan (4), Ziemann (2), Sabbaz (1).