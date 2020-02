Delmenhorst. Erneute Niederlage für die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst: Am dritten Spieltag der Tennis-Landesliga ging die Heimpartie gegen den Tennisverein Lohne mit 1:5 verloren. Die Gäste gingen als klarer Favorit in die Begegnung, daher kam die Niederlage erwartet – zumal die Delmestädter auf ihren Leistungsträger Felix Sonnberg (privat verhindert) verzichten mussten und somit nicht in Bestbesetzung antraten.

Nach diesem erneuten doppelten Punktverlust ist das Team um TC-Mannschaftsführer Carsten Glander auf Rang fünf der Tabelle abgerutscht. Diese Position müssen die Blau-Weißen verteidigen, um die Zugehörigkeit zur Landesliga für ein weiteres Jahr zu sichern. „Es läuft derzeit noch alles nach Plan für uns. Die entscheidende Partie im Kampf um den Klassenerhalt ist für den 22. Februar terminiert. Dann treffen wir im Heimspiel auf den MTV Eintracht Celle, gegen den unbedingt gewonnen werden muss„, blickt Glander voraus. Doch einfach wird das nicht: Celle, vor diesem Spieltag noch ohne Punkte auf dem Konto, holte überraschend ein Remis gegen das bisher ungeschlagene Team des Bremer TV. Eine ähnliche Außenseiterchance hat Delmenhorst kommenden Spieltag. “Vielleicht gelingt uns bereits am Wochenende in der Auswärtspartie gegen den Barrier TC ein Überraschungserfolg“, wägt der TC-Kapitän die Chancen für seine Mannschaft ab.

Im Spiel gegen das verlustpunktfreie Lohne, das nun besten Chancen auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Oberligaaufstieg hat, zogen sich die Blau-Weißen durchaus achtbar aus der Affäre. Das gilt ganz besonders für Niklas Johannson, der dem mit Leistungsklasse eins ausgerüsteten Arkadiy Kharenko einen starken Kampf in der auf hohem spielerischen wie auch kämpferischen Niveau ausgetragene Partie lieferte und sich nur knapp mit 4:6, 4:6 geschlagen geben musste.

Aber auch Glander, der das Spitzeneinzel mit 3:6, 2:6 gegen Christian Braun verlor, wie auch Torsten Spille (3:6, 3:6 gegen Lasse Tilbürger) lieferten überzeugende Leistungen ab. Lediglich Lukas Strunk hatte gegen den deutschen Ranglistenspieler Arnd Weyhausen nicht den Hauch einer Siegchance und unterlag deutlich mit 0:6, 1:6.

Damit war die Partie bereits frühzeitig zu Gunsten der Gäste entschieden, sodass die abschließenden Doppel nur noch statistischen Wert hatten. Diese machten jedoch deutlich, über welches Leistungspotenzial die Gastgeber hier verfügen. So gelang der Kombination Glander/Johannson ein 6:4, 2:6, 10:8-Erfolg – nach einem 2:7 im Match-Tiebreak – über Braun/Kharenko. Strunk/Spille zeigten ein gute Leistung und verloren mit 4:6, 4:6 gegen das Gästeduo Weyhausen/Tibürger.

Die Bezirksligapartie der zweiten Herren des TC Blau-Weiß beim Wilhelmshavener THC II fiel wegen der schlechten Witterungsbedingungen aus. Die Begegnung ist jetzt für den 7. März angesetzt.

Weitere Informationen

Landesliga Herren

TC Blau-Weiß Delmenhorst – Tennisverein Lohne 1:5

Glander – Braun 3:6, 2:6; Strunk – Weyhausen 0:6, 1:6; Johannson – Kharenko 4:6, 4:6; Spille – Tilbürger 3:6, 3:6; Glander/Johannson – Braun/Kharenko 6:4, 2:6, 10:8; Strunk/Spille – Weyhausen/Tilbürger 4:6, 4:6 JVS