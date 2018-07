Loort Fleddermann und Obella überzeugten im Gelände (Janina Rahn)

Rastede. Es wird ernst: Das 70. Oldenburger Landesturnier im Rasteder Schlosspark geht in die heiße Phase. So sind am Freitag bereits die Entscheidungen in den zwei Vielseitigkeitsprüfungen gefallen. In der Klasse L holte Heike Jahncke vom RV Ganderkesee auf Enya die silberne Schleife. Der Sieg in dieser Prüfung ging an Johanna Wetjen vom Ammerländer RC. In der Klasse A hatte sich Loort Fleddermann am Donnerstag bereits in der Dressur und beim Springen eine gute Ausgangslage für das abschließende Gelände erarbeitet: Er und sein Pferd Obella verpassten den Gesamtsieg denkbar knapp, mit 40,30 Minuspunkten hatten sie nur einen mehr als die Siegerin Amke Gröttrup (RuFV Tammingaburg). Letztlich landete er auf Rang drei.

Für Dressurreiterin Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee startete das Landesturnier derweil erst am Freitag. Nachdem sie sich und ihrem Pferd Friend of mine (Fridolin) eine Sommerpause gegönnt hatte, nahmen die beiden an der Prüfung Klasse S* teil – dies war gleichzeitig die erste Qualifikation der „Mittleren Tour“, die zweite steht diesen Sonnabend an. Dafür, dass das Erfolgsduo eine längere Pause eingelegt hatte, schlug es sich jedoch gut: Die 70,397 Prozent reichten zum sechsten Platz. „Ich bin sehr zufrieden“, freute sich Horstmann und fügte lachend hinzu: „Vielleicht hätten wir aber für diese schwere Prüfung schon wieder früher mit dem Training anfangen sollen.“

Das Landesturnier in Rastede ist derweil etwas ganz Besonderes für sie. Warum? Nun, sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater wurden in dem Schlosspark schon Landesmeister.

Bereits um 8 Uhr flogen die ersten Reiter mit ihren Pferden über die Hindernisse des Hauptplatzes hinweg. Die Springprüfung der Klasse S* war zudem die zweite Qualifikation der „Mittleren Tour“. Ina Tapken vom RV Ganderkesee beendete diese mit ihrem Wallach Burghley in 68,58 Sekunden und ohne Fehler auf dem siebten Rang. Bei der zweiten Qualifikation der „Youngster Tour“, ebenfalls eine S*-Prüfung, schaffte es Linda Jurchen, sich zu platzieren: Die Reiterin des RV Ganderkesee und ihr Pferd Voll Cool bewältigten den Parcours ohne Fehler in 73,51 Sekunden – gleichbedeutend mit Rang neun.

Ins Dressurviereck ging es am Freitag für Ricarda Richter vom RV Ganderkesee, für sie stand die zweite Wertung bei den Jungen Reitern/Reitern auf dem Programm. Für ihre Darbietung auf dem Wallach Stay Forever erhielt sie von den Wertungsrichtern 67,273 Prozent. Das reichte für Rang neun. Nach zwei von drei Prüfungen belegt sie in der Zwischenwertung der Oldenburger Landesmeisterschaften aktuell den 19. Rang. Einen Platz dahinter steht Jessica Schmidt vom RV Grüppenbühren.

Am Freitagabend fiel zudem eine Entscheidung in der Ponydressurprüfung Klasse L*-Trense (Ergebnis stand bei Andruck dieser Ausgabe noch nicht fest). Nach zwei Prüfungen führte Nina Sue Neumann vom RV Ganderkesee die Wertung an. Ihre Vereinskameradin Antonia Busch-Kuffner belegte mit nur einem Punkt weniger den zweiten Rang.