Atlas-Trainer Jürgen Hahn hat derzeit nur wenig Gründe zum Meckern: Die Blau-Gelben haben schließlich einen starken Saisonstart hingelegt. (Björn Hake)

Jürgen Hahn: Wenn man nur auf die Punkte und Ergebnisse schaut, dann können wir sehr zufrieden sein. Wir stehen auf Platz zwei, haben von sieben Spielen nur eines verloren, haben punktemäßig einen guten Start hingelegt und haben zudem im Pokal gegen den TuS BW Lohne gewonnen. Damit kann man mehr als zufrieden sein.

Nein, dafür sorgen wir schon. Im Training sprechen wir Defizite an und äußern natürlich auch Kritik, wenn sie angebracht ist, wie beispielsweise nach der Niederlage gegen den VfL Oythe. Da haben wir nicht gut Fußball gespielt und als Team weder funktioniert noch kommuniziert. Aber die Jungs haben das dann gut reflektiert und es dann schon viel besser gemacht. Das gehört zur Entwicklung dazu. Letztlich glaube ich nicht, dass wir zu euphorisch sind. Was wir aber sind, ist selbstbewusst.

Dazu sage ich nichts (lacht). Das ist typisch Fußball. Seitdem ich bei Atlas bin, wird immer über Aufstieg gesprochen – das hat ja auch ganz gut geklappt. Aber man muss das realistisch betrachten. Es ist noch viel zu früh in der Saison für Prognosen und wir haben noch gar nicht gegen alle Teams gespielt. Wie man sieht, ist die Liga recht ausgeglichen. Mit dem HSC Hannover, MTV Wolfenbüttel, FC Hagen/Uthlede und VfL Oythe sind gute Aufsteiger dazugekommen. Der VfV Hildesheim und Eintracht Braunschweig U23 haben noch Anlaufschwierigkeiten, aber die hatte Lupo-Martini als Absteiger im letzten Jahr auch (am Ende wurde Lupo Meister; Anmerk. der Red.). Aktuell stehen mit dem FC Wunstorf und SC Spelle-Venhaus zwei Spitzenteams aus der vergangenen Saison am Tabellenende. Ich glaube, dass sich da noch viel tun wird. Wir sind gut beraten, wenn wir so weitermachen.

Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wolfenbüttel war damals Vierter, wir Fünfter. Wir wollten mit einem Sieg vorbeiziehen, das hat geklappt. Uphusen war nun Dritter, wir Vierter. Nun sind wir Zweiter und Hannover Erster – also wollen wir gleichziehen.

Das mache ich auch, ich sehe immer das Gesamte und die Entwicklung. Aber ich bleibe dabei, dass es ein guter Saisonstart war. Hildesheim hatte am ersten Spieltag gewonnen und kam selbstbewusst zu uns. In Bersenbrück war es ein ausgeglichenes Spiel, aber wir haben den Sieg bis zum Schluss gewollt. Nach dem Unentschieden in Hagen sind wir zuerst enttäuscht gewesen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Hagen seit 21 Spielen zu Hause nicht mehr verloren hat, dann waren wir schon nah dran. Der Punkt ist viel mehr wert, als wir zuerst gedacht haben. Gegen Oythe hat man dagegen gesehen, dass wenn die Spieler nicht in Normalform sind, es nicht ausreicht. Das ist ja auch der Reiz der Liga.

An einem guten Tag können wir gegen jeden gewinnen. Aber wir müssen Konstanz reinbringen, das ist die Aufgabe. Ich sehe uns da jedoch auf einem guten Weg. Die Jungs begreifen, dass nur das Team zählt.

Das verhält sich ähnlich wie mit dem Aufstiegsdenken: Es ist noch früh in der Saison. Wenngleich Hannovers bisherige Ergebnisse schon ein Indiz für die hohe Qualität sind. Aber ich sehe uns weder als Außenseiter noch als Favoriten. Am Ende wollen wir selbstbewusst auftreten und natürlich gewinnen.

Es gibt immer etwas zu verbessern. Schaut man auf das Spiel gegen Northeim zurück, dann müssen wir unseren Abschluss verbessern. Gegen Oythe haben wir nicht gut verteidigt. Beim Spiel gegen Wolfenbüttel hatten wir einen nicht ganz so guten Tag erwischt, die Partie aber trotzdem gewonnen. Dass du nicht in jedem Spiel brillierst, gehört einfach zum Fußball dazu.

Wir haben ein ziemlich diszipliniertes Positionsspiel und verlieren selten die Ordnung. Außerdem agieren wir recht variabel und haben viele Lösungen. Keiner kann sagen, dass Atlas nur den langen Ball spielt oder durch das Zentrum kommt. Was mir auch gefällt, ist, dass wir gut gegen den Ball arbeiten – auch wenn das mal besser und mal schlechter klappt. Wenn man die Spiele analysiert, dann hatten wir in jeder Partie eine andere Ausrichtung. Auf den Außenpositionen kann man das gut beobachten: Mal haben wir sie offensiver, mal defensiver bekleidet. Von Woche zu Woche ist eine andere Qualität gefragt.

Wir beobachten den Gegner und analysieren ihn. Teilweise schauen wir die Spiele selbst oder nutzen das Internet. Des Weiteren tauschen wir uns mit verschiedenen Leuten aus. Jetzt vor dem HSC-Spiel habe ich mit dem Trainer von Arminia Hannover gesprochen. Wir haben einen guten Draht zueinander genauso wie zum Heeslinger SC. So sammelt man seine Infos und weiß etwa, wo Stärken und Schwächen liegen. Dann weiß man, wo die Schwerpunkte beim Training liegen müssen. Basics wie Standards trainieren wir aber immer. Beim Abschlusstraining analysieren wir den HSC dann mit dem Team, sodass jeder über die Gegenspieler informiert ist.

Die Spiele sind nicht ganz vergleichbar. Damals war es das erste Saisonspiel, zudem waren wir zu Gast in Hagen. Seitdem hat sich etwas getan. Ich schaue mir Hagen am Freitag aber gegen den BV Cloppenburg nochmal an. Letztlich kann ich nur unsere Entwicklung beurteilen, und da finde ich, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.

Das wäre eine tolle Sache. Der neue Modus ist reizvoll. Man ist viel näher an der Hauptrunde dran als in den letzten Jahren. Wir nehmen den Pokal sehr, sehr ernst.

Ich hätte jetzt nichts gegen Werder Bremen oder Bayern München. Aber auch ein Spiel gegen meinen alten Verein Jahn Regensburg wäre schön. Wenn Markus Weinzierl (Hahn und der ehemalige Trainer vom Bundesligisten FC Schalke 04 arbeiteten beim SSV Jahn Regensburg fünf Jahre zusammen, Anmerk. der Red.) bis dahin wieder einen Job hat, würde ich auch ein Pflichtspiel gegen ihn nehmen. Und ich als alter Regensburger würde seit Sonntag auch gerne gegen den Hamburger SV spielen (lacht).

Zur Person

Jürgen Hahn

trainiert den Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst im sechsten Jahr. Mit den Blau-Gelben spielt er nun die zweite Saison in der fünfthöchsten Spielklasse. Mit 14 Zählern aus sieben Spielen ist der Start geglückt.