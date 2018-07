Hendrik Vahle manövriert seinen Zweispänner durch das Kegelfeld. (Nico Nadig)

Rastede. Es rattert und quietscht – die Geräusche hören sich erst mal seltsam an. Ihnen zu folgen, lohnt sich allerdings: Auf dem Dressurplatz drei beim 70. Oldenburger Landesturnier in Rastede absolvieren die Fahrer mit ihren Zweispännern die erste ihrer drei Teilprüfungen. Und die anmutig wirkenden Kutschen bewegen mit ihrem altertümlichen Charme den einen oder anderen Zuschauer zum Stoppen und Zugucken. Gerade ist Hendrik Vahle vom RUFV Friesoythe mit seinen zwei Pferden Empire und Heaven’s Light für die Dressur der Klasse M im Viereck unterwegs.

Währenddessen sitzt sein Vater Theo Vahle auf einer Bank am Rand des Vierecks: Aufmerksam verfolgt er jeden Schritt; schnalzt mit der Zunge, wenn die Pferde unruhig werden; kommentiert den Ritt seines Sohnes. „Sehr schön, das schaut gut aus“, sagt der Friesoyther, ehe er eine Wendung später meint: „Das war etwas zu eng.“

Theo Vahle hat selbst schon im Rasteder Schlosspark um Schleifen gekämpft – allerdings als Vielseitigkeitsreiter. Zum Fahren ist er durch Zufall gekommen. „Vor zehn Jahren haben wir mal einen Ausflug mit der Kutsche von einem unserer Bekannten gemacht. Auf dem Rückweg hat er mir dann die Leinen in die Hand gedrückt“, erinnert sich Theo Vahle. Nur ein Jahr später standen zwei Pferde und eine Kutsche auf seinem Gelände, denn „wenn du einmal mit dem Fahrvirus infiziert bist, wirst du ihn nicht mehr los.“ Er schätzt vor allem die familiäre Atmosphäre und die Vielseitigkeit des Sports. Allerdings macht er auch kein Geheimnis daraus, dass das Fahren recht aufwendig ist. Theo Vahle: „Man braucht mindestens zwei Pferde. Diese müssen die Grundgangarten gut beherrschen, konditionell fit sein und dürfen nicht nervös sein. Dann braucht man noch Kutschen.“ Eine reicht nämlich nicht, sofern man etwas höhere Ambitionen hat. So gibt es eine Kutsche für die Dressur und eine andere für das Gelände. Letztere ist kleiner und leichter. Übrigens: Erst im Gelände – oder Marathon, wie diese Teilprüfung auch genannt wird – arbeitet der Beifahrer aktiv mit. In Kurven verlagert er sein Gewicht, damit die Kutsche nicht umstürzt, außerdem sagt er dem Fahrer den Weg an.

Ähnliche Anforderungen

Aber zurück zum Dressurviereck: Hendrik Vahles Darbietung bewerten die drei Wertungsrichter mit 63,250 Prozent – gleichbedeutend mit Rang fünf. „Damit bin ich schon zufrieden. Bei einer Wendung gingen die Köpfe der Pferde nach außen. Das war der einzig grobe Fehler, ansonsten war das schon recht ordentlich“, bewertet Theo Vahle den Auftritt seines Sohns. Die Dressur bei den Fahrern unterscheidet sich nur unwesentlich von der Prüfung bei den Reitern – mal abgesehen von der Kutsche natürlich. „Die Wertungsrichter bewerten den Takt, die Durchlässigkeit, Bewegungen, Gehorsamkeit und auch die Präsentation“, erklärt Theo Vahle und ruft nur einen Atemzug später seinem Sohn zu: „Lächeln nicht vergessen, immer lächeln.“

Im Gegensatz zu den Reitern können die Fahrer jedoch nicht auf die Schenkelhilfen und Gewichtsverlagerungen zurückgreifen – mit beiden wirkt ein Reiter auf sein Pferd ein. Schließlich sitzen sie nicht auf dem Tier, sondern dahinter. „Wir nutzen dafür die Leine sowie Peitsche und tatsächlich auch unsere Stimme. Das braucht aber viel Training“, berichtet Theo Vahle. Wie das mit der Leine klappt, ist vor allem bei Wendungen recht leicht zu beobachten: Will Hendrik Vahle seine Kutsche zum Beispiel nach links drehen, gibt er der äußeren Leine mehr Spiel und zieht die innere dafür näher zu sich.

Mit der Dressur ist die erste Teilprüfung geschafft, jedoch steht schon die nächste auf dem Programm. Noch am Mittwochnachmittag geht es für Hendrik Vahle und seine zwei Pferde auf die Hindernisstrecke. In dieser müssen die Gespanne enge Tore durchfahren und dürfen dabei einen kleinen Ball nicht von den jeweiligen Kegeln stoßen. Macht es den Tieren aber nichts aus, dass sie an einem Tag gleich zwei Teilprüfungen absolvieren müssen? Laut Theo Vahle nicht. „Bei kleineren Turnieren kann es sogar vorkommen, dass die Fahrer direkt nach der Dressur ins Kegelfeld müssen“, erklärt er, „das macht den Pferden nichts aus.“

Sein Sohn Hendrik durchquerte den 620 Meter langen Parcours in 137,04 Sekunden, weil er zusätzlich zwölf Fehlerpunkte kassierte, musste er sich mit Rang neun zufriedengeben. Die finale Teilprüfung, das Gelände, steht am Sonnabendmorgen an.