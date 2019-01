David Lohmann verlor seinen Stammplatz vergangene Saison aufgrund einer Verletzung und half deshalb des Öfteren bei der Atlas-Reserve aus. (FOTOS: INGO Möllers)

Herr Lohmann, zum Ende der aktuellen Saison werden Sie den Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst nach sieben Jahren verlassen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

David Lohmann: Also die Hauptgründe sind private und berufliche. Ab dem 1. März fange ich bei einer neuen Arbeitsstelle an und im Juli werde ich Vater. Das sind so die Hauptgründe. Ich habe schon Bock auf Fußball, aber wir trainieren bei Atlas viermal pro Woche. Das ist dann nicht mehr für mich zu machen. Dreimal Training pro Woche wäre für mich das Maximum. Und dann kommen ja auch noch die weiten Auswärtsfahrten am Wochenende hinzu.

Zu Hause habe ich viel mit meiner Verlobten gesprochen. Bei ihr war der Tenor, vielleicht im Verein zu bleiben. Aber wenn ich bei Atlas aufhöre, dann komplett. Und vielleicht sind mal ein, zwei Jahre ohne den Verein auch ganz gut. Das war eine intensive Zeit.

Gegen den TuS Sulingen habe ich mich in der ersten Halbzeit verletzt, das Spiel aber noch komplett durchgespielt. Nach meinem Innenbandanriss im Knie habe ich einfach weitertrainiert, aber nicht mehr die Chance bekommen. Es ist also auch eine sportliche Entscheidung. Wenn ich wechsel, möchte ich bei meinem neuen Verein aber auch keinen Freifahrtschein, weil ich von Atlas komme. Ich will mich durchsetzen.

Lust auf Fußball habe ich immer. In den Jahren zuvor war es immer so, dass Benno (Florian Urbainskis Spitzname, Anmerkung der Redaktion) mal ein paar Unsicherheiten hatte und der Trainer mich dann reingestellt hat. Es ist schade, dass ich nie wegen meiner Leistungen raus musste, sondern aufgrund von Verletzungen. Die sind die Hauptgründe, warum ich meinen Posten als Nummer eins verloren habe. Aber ich bin auch niemand, der schlechte Laune verbreitet, ich probiere eher, positive Stimmung reinzubringen. Aber klar ist auch, dass ich nicht zufrieden bin, wenn ich nur auf der Bank sitze.

Als Verein können wir zufrieden sein. Für mich waren der Sieg im Kreispokal mit der Zweiten und der Aufsteig in die Oberliga die sportlichen Highlights. In der Landesliga habe ich ja auch die letzten Spiele gemacht, nur das Entscheidungsspiel gegen den VfL Wildeshausen wegen einer Gehirnerschütterung verpasst. Das lief alles in die richtigen Bahnen, nur dann kam der Innenbandriss im Knie.

Ich werde mich genauso reinhängen wie vorher. Es wäre natürlich schön, Atlas am Ende der Saison als Nummer eins zu verlassen. Aber Benno hat das jetzt die letzten anderthalb Jahre echt gut gemacht. Er hat konstant seine Leistungen gebracht. Da ist es schwierig, einen Torwartwechsel zu rechtfertigen. Und wenn er das gut macht, bin ich der Letzte, der sich ärgert. Es ist eine Floskel, aber der Erfolg steht über allem.

Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das Gespräch haben wir noch nicht gehabt. Ich stufe mich nicht schlechter als Benno ein, aber ich weiß nicht, wie der Trainer das sieht. Und ich weiß auch nicht, ob er das alleine entscheidet oder Meinungen beziehungsweise Empfehlungen bekommt. Ich werde einfach genauso weitertrainieren.

Die ganzen Aufstiege und die Feiern nach den Spielen mit den Jungs. Sportlich war das Relegationsspiel gegen Wilhelmshaven zur Bezirksliga besonders. Für mich persönlich waren außerdem die Partien gegen Werder Bremen Highlights. Und natürlich die Dokumentation. Ich habe die zu Hause und schaue da immer mal wieder gerne rein.

Dieser Support ist hier im Umkreis einmalig. Wie die Fans immer alle mitreisen. Egal, wo ich auch hinwechseln werde, so viele Fans wird der Verein nicht haben. Das wird vermutlich auch eine gewisse Umgewöhnung. Das Besondere ist ja auch, dass alles relativ eng ist. Mit vielen Fans bin ich befreundet. Immer noch bin ich der einzige Spieler, der von Anfang an dabei war und alles mitgemacht hat. Ob ich aber Fanliebling bin, weiß ich nicht.

Wenn ich weiter Fußball spiele, wonach es derzeit ausschaut, dann suche ich mir auch eine Herausforderung. Ich will nicht komplett unterklassig kicken. Ich suche einen Verein, der Ambitionen hat. Seit gestern haben mich um die sieben Trainer angerufen. Es ist gut möglich, dass schnell eine Entscheidung fällt, wenn der richtige Verein anklopft. Ein oder zwei Klubs habe ich im Hinterkopf. Ob ich bei einem Kreisligisten mit Ambitionen, einem Bezirksligisten oder Landesligisten unterkomme, muss man gucken. Der Unterschied zwischen Ober- und Landesliga ist schon von den Fahrten her immens. Und irgendwann wird es zu professionell. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich kein Profi mehr werde. Für mich geht es darum, Spaß zu haben.

Das angeblich können Sie streichen, die Geschichte stimmt. Ich habe Tammo Renken damals das erste Mal richtig persönlich getroffen und er hat mir die ganze Geschichte erzählt. Beim Fasching in Ganderkesee habe ich dann auf dem Bierdeckel unterschrieben. Ganz ehrlich: Vor sieben Jahren habe ich gesagt, dass wir in der Oberliga spielen werden. Von Jahr zu Jahr wurde das realistischer und auf einmal hatten wir es gepackt. Ich habe mal gesagt, dass ich ein Spiel in der Oberliga mache und danach aufhöre. Jetzt habe ich zwei. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll (lacht).

Zur Person

David Lohmann (30)

gehört seit der Neugründung des SV Atlas zum Kader der ersten Mannschaft. 107-mal stand er für die Blau-Gelben zwischen den Pfosten. Zum Ende der Saison verlässt er den Verein aus privaten und beruflichen Gründen.