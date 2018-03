"Voodoo" kämpft mit seinem Partner gegen die "Nasty Boys." (Deutsche Wrestling Allianz)

Delmenhorst. Egal, wo die "Nasty Boys" in den Ring steigen, auf eines dürfen sich die Fans eigentlich immer freuen: verrückte Einlagen und Momente. Das Tag-Team – bestehend aus Jerry Saggs und Brian Knobbs – sorgte in den 90er-Jahren mit harten und rücksichtslosen Aktionen für Furore in der Wrestling-Welt. Mehrfach trugen sie den Tag-Team-Titel der größten und bekanntesten Ligen um die Hüften. Und nun steigen sie an diesem Sonnabend ab 18 Uhr in der Delmenhorster Markthalle in den Ring der Deutschen Wrestling Allianz (DWA). "Die 'Nasty Boys' kommen nur für dieses Wochenende nach Deutschland und werden Wrestling-Fans aller Altersklassen begeistern, wenn sie im Main Event der Wrestling-Legend-Tour die Halle betreten", sagt Veranstalter Christian Städter.

Ihre Gegner können zwar nicht auf eine solch lange und mit Titeln geschmückte Karriere zurückblicken, Außenseiter sind sie trotzdem nicht – allein wegen ihrer Körpermasse. Der Niederländer "Ymah Pain" bringt es bei einer Größe von 1,96 Metern auf 145 Kilogramm, sein Partner "Voodoo" ist 2,10 Meter groß und wiegt dabei 140 Kilogramm. Städter: "Neben diesem Kampf der Kolosse wird es natürlich zu weiteren Titelkämpfen zwischen internationalen Teilnehmern kommen." Mit dabei: der Belgier und DWA-World-Heavyweight-Champion "Ringwarrior" Rob Raw, DWA-European-Champion Birk Nero – auch genannt "The Vanilla Gorilla" –, DWA-Tag-Team-Champions "G-Spot", MCW-Tag-Team-Champions "Spot Monkeyz", Dennis "Machine" Schatull, "Crazy Johnny Tiger" und "Sigmasta Rappo". Außerdem verteidigt die Irin Leah Owens ihren DWA-World-Championess-Titel gegen die Engländerin Sadie Gibbs.

Am Sonnabend öffnet die Markthalle ab 15 Uhr ihre Türen für ein "Meet and Greet". Laut Städter ist es dann möglich, Autogramme von den Wrestlern zu bekommen, außerdem können Bilder gemacht werden. Nebenbei sorgen die DWA-Youngsters mit Action im Ring für Unterhaltung. Ab 18 Uhr beginnt dann das Hauptturnier. Eine Altersbeschränkung gibt es nach Angaben von Städter dafür nicht.