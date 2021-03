Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg freuen sich über die Rückkehr eines Talents, das einst in den eigenen Reihen aktiv war. Eske Dörgeloh, die zuletzt für die A-Jugend des SV Werder Bremen auflief, trägt ab der kommenden Saison wieder das Trikot ihres Heimatvereins. „Ich kenne die Familie Dörgeloh seit Kindertagen, habe selber gegen ihren Vater gespielt. Da alle in Hude wohnen, sind das kurze Wege“, erklärt HSG-Coach Lars Osterloh das Zustandekommen des Transfers. Die Rückraumakteurin beginnt im Sommer eine Ausbildung in der Nähe. Osterloh fragte an, ob sie sich eine Rückkehr zur HSG vorstellen könnte – und bekam eine positive Antwort.

Das Nachwuchstalent bringe einen neuen Aspekt ins Huder Spiel ein und gehe auch dahin, wo es wehtut, erklärt Osterloh. Er verweist jedoch zugleich darauf, dass Eske Dörgeloh aus der A-Jugend stammt und bei den Bremerinnen ausschließlich im jüngeren Bereich auf der Platte stand. „Dennoch hat sie bei Werder eine gute Ausbildung genossen“, sagt der HSG-Trainer.

Auf der anderen Seite vermeldet der Oberligist zwei Abgänge. Yvonne Weilke und Kira Birken stehen dem Team in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung.