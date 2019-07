Duy Hai Dinh hat im vergangenen Jahr die 9-Ball-Open in Delmenhorst gewonnen. (INGO MÖLLERS)

Eine weiße sowie neun bunte Kugeln. Ein Bild, das es an diesem Sonntag, 28. Juli, im Hardball-Café an der Cramerstraße auf insgesamt elf Tischen zu sehen gibt. Dort stehen zum siebten Mal die Delmenhorster 9-Ball-Open auf dem Programm. Und die erfreuen sich großer Beliebtheit. Wie die Organisatoren mitteilen, ist die Veranstaltung schon seit Wochen ausverkauft.

Der Bekanntheitsgrad der beiden großen Billard-Turniere – im Januar findet immer die 8er-Stadtmeisterschaft statt – ist inzwischen eben enorm gestiegen. Bis zu 64 Spieler machen mit, sogar nationale Top-Akteure geben sich die Ehre. Mit Mario Stahl (Hamburg) und Lars Kuckherm (Oberhausen) sind in diesem Jahr zwei aus der Bundesliga mit dabei. Ein Anreiz ist vermutlich der buchstäbliche Lohn für gute Leistungen. Die Startgelder – jeder Teilnehmer zahlt 15 Euro – werden an die acht besten Spieler ausgeschüttet.

Die Aktiven treten zunächst in Achter-Gruppen gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten ziehen in die K.o-Phase ein, die vermutlich gegen 21 Uhr beginnt. Alleine diese Zeit ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die 9-Ball-Open eine Mammutveranstaltung sind. Schließlich beginnt das Spektakel bereits um 11 Uhr. Um weit zu kommen oder gar in das Finale einzuziehen, bedarf es also nicht nur eines guten Spiels, sondern auch einer gehörigen Portion Ausdauer. Wer es ins Endspiel schafft, hat bis dahin in der Regel mehr als zwölf Stunden im Hardball-Café verbracht. Meistens können die Zuschauer das Finale ab etwa 1 Uhr nachts verfolgen.

Im 9-Ball wird den Beteiligten einiges abverlangt. „Die Disziplin gehört zu den beliebteren Billard-Versionen, da noch viel mehr das Steuern der weißen Spielkugel benötigt wird als beim 8-Ball“, erklärt Mitorganisator Sascha Gellner. Man darf immer nur die Kugel mit der niedrigsten Nummer anspielen, bis zum Schluss lediglich noch die Neun auf dem Tisch liegt. „Das kann vom Schwierigkeitsgrad her nur vom 10-Ball getoppt werden“, sagt Gellner.

Apropos 10-Ball: In dieser Disziplin planen Gellner und seine Mitstreiter Sven Blank sowie Stephan von Salzen ebenfalls ein Turnier, das Ende August im Hardball-Café über die Bühne gehen soll. Der Modus sieht vor, dass dabei gemischte Doppel gegeneinander antreten, die sich in der Aufnahme nach jedem erfolgreichen Lochversuch abwechseln müssen. Somit kommen mehrere Herausforderungen zusammen, denn 10-Ball liegen die kompliziertesten Regeln zugrunde.

Die Schwierigkeit steigere sich von der Variante 8-Ball, bei der man zwar die Tasche ansagen müsse, aber beim Verstellen auch mal eine andere Kugel aus der Gruppe volle/halbe gewählt werden dürfe. „Beim 9-Ball ist das Stellen schwieriger, aber dort ist das Ansagen nicht gefordert, sodass bei einem Gewalt-Ball auch mal eine Kugel zufällig irgendwo reinfallen darf. Erst beim 10-Ball ist die Reihenfolge, gepaart mit der Taschenansage, zwingend vorgegeben“, erläutert Gellner.