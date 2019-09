Mitfavorit Fabian Kuhfeld vom Delmenhorst TV vertrug die Hitze nicht. (Ralf Görlitz)

Es war wahrlich ein gebrauchtes Wochenende für die bei den U20/U16-Landesmeisterschaften in Braunschweig gestarteten Leichtathleten des Delmenhorster TV. Fast keiner der Starter zeigte ein gute Leistung. Erfolgreich verliefen die niedersächsisch-bremischen Landesmeisterschaften für den 17-jährigen Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee.

Goedeke lief in der Altersklasse U20 ein beherztes Rennen über 1500 Meter. Vom Start weg setze er sich an die Spitze und bestimmte über zwei Runden von vorne laufend das Tempo. In der letzten Runde zog dann Top-Favorit Lars Siemer (LG Osnabrück) vorbei, konnte den Ganderkeseer zunächst jedoch nicht distanzieren. Goedeke hielt lange mit und unterlag erst im Zielsprint. Mit dieser starken Leistung sicherte er sich jedoch überraschend Silber. Seine persönliche Bestzeit steigerte er um rund sieben Sekunden auf 4:06:58 Minuten.

Aus Delmenhorster Sicht erfüllte lediglich die 14-jährige Alina Vanessa Eze die Erwartungen. Mit ihrer im 100 Meter Zwischenlauf erzielten Zeit von 13,33 Sekunden egalisierte sie ihren persönlichen Rekord und verpasste das Finale der Altersklasse W14 nur um wenige Zehntelsekunden, berichtete DTV-Abteilungsleiter Richard Schmid.

Ihre Mannschaftskameradin Katharina Rolle lief die 800 Meter in der Altersklasse W14 zwar mutig von vorne, konnte das Tempo aber nicht halten und beendete das Rennen auf Rang 19. Mit ihrer Zeit von 2:38:74 Minuten blieb sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Marike Trosin (TV Hude) verbesserte sich über die gleiche Distanz mit 2:35:99 Sekunden um fast vier Sekunden und landete auf Rang elf.

DTV-Sprinter Fabian Kuhfeld, im Vorfeld dieser Meisterschaften als einer der Mitfavoriten über die kurze Sprintstrecke gehandelt, kam im 100 Meter Endlauf der Altersklasse U20 bedingt durch einen Schwächeanfall über den achten und letzten Platz nicht hinaus. Gut zehn Meter vor dem Ziel, zu diesem Zeitpunkt etwa auf Platz drei liegend, bremste er ab und trudelte, einen Sturz knapp vermeidend, mit letzter Kraft ins Ziel. „Mir wurde plötzlich schwarz vor Augen und total schwindlig“, sagte er. Kuhfeld hatte die Temperaturen von 35 Grad nicht verkraftet, teilte Schmidt mit. Bereits nach dem Vorlauf über 100 Meter mussten Tom Wöhler (11,99 Sekunden) und Fabian Sander (12,34 Sekunden) erwartungsgemäß die Segel streichen.

Völlig außer Form präsentierte sich Fabian Sander bei diesen Meisterschaften. Nach dem frühen Aus über 100 Meter landete er im Weitsprung der Altersklasse U20 auf dem letzten Platz. Nach zwei ungültigen Versuchen ging auch sein dritter Sprung völlig daneben. Mit für ihn gänzlich indiskutablen 5,42 Metern war der Wettkampf beendet. Auch im Dreisprung lief es für Sander nicht rund. Mit seinen im ersten Versuch erzielten 12,26 Metern blieb er fast einen Meter hinter seiner persönlichen Bestleistung. „Insgesamt können uns die hier gezeigten Ergebnisse nicht zufriedenstellen“, meinte Nachwuchstrainer Jan Haßlinger vom DTV.

Auch der Huder Tom Fleuter enttäuschte im Weitsprung. Er schaffte es nur auf 5,52 Meter und schied wie Sander bereits im Vorkampf aus. Er trat zudem in der Staffel an. Mit seinen Teamkollegen vom TV Hude – Timon Vietor, Jarred Bädeker und Timo Trmac – erreichte er über 4x100 Meter den undankbaren vierten Platz.