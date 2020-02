Der TV Neerstedt muss die Leitung der Handball-Abteilung und das Teammanagement für die erste Herrenmannschaft am Ende der Saison neu besetzen. Fabian Kahler hat momentan beide Ämter inne und ist zudem Spiel- und Passwart, doch da sich mittlerweile herausgestellt hat, dass all diese Aufgaben nur schwierig unter einen Hut zu bekommen sind, hat er sich entschlossen, seine Funktionen als Abteilungsleiter und Teammanager nach der laufenden Spielzeit abzugeben. So sollen die Last und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden. Als Spiel- und Passwart sowie mit seinen Kontakten in die Handballszene wird er dem Verein jedoch weiterhin zur Verfügung stehen.

Der Vorstand des TV Neerstedt ist Kahler für sein bisheriges Engagement als Abteilungsleiter und Teammanager sehr dankbar, kann seine Beweggründe allerdings verstehen. „Fabian Kahler möchte in jedem von ihm bekleideten Amt immer 100 Prozent geben und hat dazu viele Ideen. Bei der Fülle und Bedeutung der von ihm bekleideten Ämter ist das alles aber nicht auf Dauer leistbar. Dass Fabian nun Aufgaben abgibt, ist für uns sehr bedauerlich, aber menschlich absolut nachvollziehbar“, ließ der Vorstand des TVN verlauten.

Losgelöst von dieser Entscheidung laufen die Personalplanungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Für die Verbandsliga-Herren wurde bekanntlich bereits Andrej Kunz verpflichtet. Als neue Trainerin für das erste Damenteam steht Cordula Schröder-Brockshus fest. Die Vereinsführung ist nun auf der Suche nach Nachfolgern für die Posten des Abteilungsleiters sowie des Teammanagers.