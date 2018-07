Das blau-rote Pferd ist ein beliebtes Fotomotiv beim Landesturnier und begrüßt die Zuschauer auf der Anlage. (Janina Rahn)

Rastede. Die Augen funkeln, das Strahlen reicht über das ganze Gesicht – viele Reiter geraten ins Schwärmen, wenn sie auf das Oldenburger Landesturnier im Rasteder Schlosspark angesprochen werden. Ein Satz, der bei den Gesprächen immer wieder auftaucht: „Da geht ein Traum für mich in Erfüllung, schon als Kind habe ich davon geträumt, hier zu reiten.“ Das Turnier ist zweifelsohne einzigartig. Was zieht die Sportler aber so magisch an, was bringt sie so ins Schwärmen? Was ist die Faszination Schlosspark?

Der Ganderkeseer Klaus Horstmann lehnt am Zaun des Dressurvierecks eins im Schlosspark Rastede. Seine Tochter Rebecca hat hier gerade die S**-Prüfung gewonnen, er nickt zufrieden. Wie es sich anfühlt, in Rastede zu gewinnen, weiß er genau. Er selbst hat im Schlosspark fünf Landesmeistertitel eingesackt. „Für mich macht die Vielfältigkeit aus Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren das Turnier besonders. Und natürlich die Atmosphäre“, erklärt der Ganderkeseer. Die außergewöhnliche Stimmung sei es auch, die viele Reiter Jahr für Jahr anlockt. Horstmann: „Manche treffe ich schon seit 25 Jahren hier.“ Zusätzlich sind laut ihm die Voraussetzungen im Schlosspark perfekt für ein solches Turnier. Außerdem sei das vielfältige und gleichzeitig hochklassige Prüfungsangebot einzigartig, eigentlich „hat man das in der Region sonst nirgendwo.“

Werner Tapken kennt das Turnier als Parcourschef ebenfalls bestens – an allen Veranstaltungstagen ist er von morgens bis abends vor Ort. „Der Springplatz ist schön groß. Aber die Faszination Rastede: Ich glaube, dass das Ambiente mit der Natur viel ausmacht. Und wenn dann auch noch das Wetter mitspielt wie in diesem Jahr“, sagt der Ganderkeseer. In der Historie liegt laut des Parcourschefs ein weiterer Grund.

Denn in 70 Jahren hat das Oldenburger Landesturnier schon einige Geschichten geliefert – übrigens trug die Veranstaltung bis kurz vor der Jahrtausendwende noch den Zusatz „Rennen“ im Namen. Erstmalig wurde das Turnier 1948 ausgetragen. Die Idee der Gründer: ein Turnier, das die Oldenburger Reiterei und Pferdezucht überall bekannt macht und etwas Besonderes darstellt. Im Laufe der Zeit haben sich auch schon diverse Topstars im Schlosspark den Zuschauern präsentiert: Der legendäre und erst kürzlich verstorbene Hans Günter Winkler startete beispielsweise 1955 in Rastede. Der Springreiter lockte 22 000 Zuschauer an, gewonnen hat er damals allerdings nicht.

Bei der „Großen Tour“ trat er dagegen nie an, diese gibt es schließlich erst seit dem Jahr 1994. Trotz ihrer mit der Veranstaltung verglichen kurzen Historie nimmt sie einen hohen Stellenwert ein – nicht nur wegen des hohen Geldpreises. Für den diesjährigen Sieger des S***-Springens erfüllte sich mit dem Triumph ein Traum. „Seit 20 Jahren probiere ich nun, diese ‚Große Tour‘ zu gewinnen. Endlich habe ich es geschafft. Das ist wirklich ganz besonders für mich“, erzählt ein sichtlich ergriffener Rolf Moormann vom RV Ahlhorn. Als Oldenburger Reiter besuchte er das Landesturnier schon als Kind.

Es sind wohl Geschichten wie die von Winkler oder Moormann, die dem Schlosspark seinen Mythos und seine Tradition verleihen. Auf Letztgenanntes legen die Veranstalter überhaupt großen Wert. „Die Faszination Rastede hängt sicherlich mit der historischen Entstehung zusammen. Mittlerweile ist das Oldenburger Landesturnier zum Kulturgut für die Region geworden“, meint Jan-Christoph Egerer, Turnierleiter und Vorsitzender des gastgebenden Renn- und Reitvereins Rastede. Reiter, Züchter, Pferdesportliebhaber oder einfach nur interessierte Besucher – bei allen Gruppen ist die Veranstaltung laut Egerer tief verwurzelt und genießt hohe Akzeptanz. Dabei ist die Tradition fraglos ein Baustein für den Erfolg, gleichzeitig setzen die Veranstalter jedoch auch auf Fortschritt. Wenngleich der Spagat zwischen Altem und Neuem nicht immer leichtfällt. Egerer: „Ich glaube aber, dass wir ein Gespür dafür haben. Bei neuen Ideen hören wir genau zu und wägen ab, ob es passt. Wir haben da eine ruhige Hand.“

Hat der Turnierleiter trotzdem – fernab von der Wahrscheinlichkeit der Umsetzung – einen Traum, den er bei irgendeiner Auflage mal in Erfüllung gehen sehen möchte? Tatsächlich nicht, und das aus gutem Grund. „Uns ist es wichtig, dass wir kleine Schritte gehen. Wir wollen Jahr für Jahr eine Schippe drauflegen“, erklärt der Turnierleiter, „es bringt nichts, wenn wir in einem Jahr einen Knaller haben und bei der darauffolgenden Auflage nicht mithalten können. So etwas schafft ja auch immer höhere Erwartungen.“ Klappt das mit den kleinen Schritten in der Zukunft ebenso erfolgreich wie bei der 70. Auflage, dann sollte weiteren 70 Ausgaben kaum etwas im Wege stehen. „Da bin ich ganz optimistisch“, sagt Egerer mit einem breiten Grinsen im Gesicht.