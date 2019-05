Im Jahr 2017 wurden die zweiten Niedersachsen-Open in Delmenhorst ausgerichtet. An diesem Wochenende steht die dritte Auflage des Faustball-Turniers im Stadion an. (Martina I. Meyer)

Zum bereits dritten Mal besetzen die Faustballer das Delmenhorster Stadion: An diesem Wochenende richtet der Faustball-Bezirk Weser-Ems auf der Anlage an der Düsternortstraße die Niedersachsen Open aus. Von 10 bis 16 Uhr werden sich auf über 20 Spielfeldern rund 500 Faustballer im Kampf um die Wanderplaketten und Medaillen in den verschiedenen Spielklassen gegenüberstehen – von Faustball-Minis bis hin zu Nationalspielern.

Alle zwei Jahre zieht es die Faustballer von überall her nach Delmenhorst. „Die ersten beiden Austragungen waren ein voller Erfolg. Wir sind auf Anhieb zu einem der größten Faustballturniere in ganz Deutschland geworden. Deshalb war für uns klar, dass wir auch 2019 wieder nach Delmenhorst kommen“, sagt Uwe Kläner, Organisationschef vom TV Brettorf. Gemeinsam mit Friederike Riethmüller, Sandra und Vanessa Manzek, Uwe Schmidt, Bodo Würdemann, Rene Förster, Uwe Gottschalk, Holger Fischer und Sönke Spille zeichnet er sich für die Organisation des Faustball-Events verantwortlich. „Unser Ziel ist es, dass Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und den Faustballsport nach vorne zu bringen“, erklärt Kläner.

Interesse nicht nur in Niedersachsen

Das Turnier dient zudem als praktische Prüfung für die Schiedsrichterausbildung, die ebenfalls an diesem Wochenende in Delmenhorst stattfindet. „Das hat bereits vor zwei Jahren hervorragend geklappt“, sagt Uwe Kläner und ergänzt: „Die Teilnehmer können mit ihren Mannschaften dadurch am Turnier teilnehmen und gleichzeitig ihre Prüfung ablegen.“

Das Interesse am Turnier ist laut Pressewart Sönke Spille nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in den benachbarten Turnverbänden vorhanden. „Wir haben Meldungen aus Bremen, Schleswig-Holstein und Westfalen“, verrät Spielplangestalter Bodo Würdemann, „auch das Trainerteam der deutschen Männer-Nationalmannschaft hat eine Mannschaft gemeldet. Ich bin mir sicher, dass wir einen tollen Tag für alle Aktiven sowie für interessierte Zuschauer auf die Beine stellen und spannende Spiele erleben werden.“