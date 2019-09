Niklas Bädjer blieb vom Punkt ruhig und verwandelte den Elfmeter kurz vor der Pause zum 2:0 für den TuS Heidkrug. (Janina Rahn)

Selbst Trainer Selim Karaca rechnete nicht mit Punkten seines TuS Heidkrug gegen den SV Wilhelmshaven. So ging es vermutlich auch den meisten Zuschauern. Immerhin gingen die Fußballer vom Bürgerkampweg als Tabellenletzter in die Bezirksliga-Partie gegen den Tabellenführer SV Wilhelmshaven, der auch über das größte Budget der Liga verfügen dürfte. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung setzte sich die Heimelf verdient mit 4:2 (2:0) gegen die individuell klar stärker besetzten Gäste durch. „Ich bin perplex. Und mega glücklich. Der Sieg war nicht eingeplant“, sagte Karaca.

Um die Verhältnisse zwischen den Kontrahenten zu verdeutlichen, dient ein Duell in der zweiten Halbzeit: Die Gäste brachten zum Wiederanpfiff Ouly Hugues Fortune Magouhi. Der Ivorer wechselte vor der Saison vom VfB Oldenburg zu den Wilhelmshavenern. Der 27-Jährige hat bereits 81 Regionalliga-Spiele auf dem Buckel und hat aktuell laut des Internetportals transfermarkt.de einen Marktwert in Höhe von 50 000 Euro. Er spielte gegen Tom Köster, der vergangene Saison in der A-Junioren-Bezirksliga verteidigte. Und der Heidkruger entnervte den Wilhelmshavener dermaßen, dass dieser sich nach 83 Minuten zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und Köster mit einer Kombination aus Ellbogencheck und Tritt niederstreckte. Warum Schiedsrichter Christoffer Melzer dafür Gelb zeigte, verstanden weder Zuschauer noch Karaca. Doch spielentscheidend war diese Szene nicht. Es stand bereits 4:2 für den TuS.

Geschlossene Mannschaftsleistung

Von Beginn an waren die Heidkruger wacher. Fabian Herrmann spielte bereits nach zwei Minuten einen recht simplen Steckpass durch die Viererkette der Gäste. Linksverteidiger Bennet Richardt sprintete durch und blieb alleine vor Torwart Manuel Eden ruhig und schob zur Führung zum 1:0 ein (2.). Die Wilhelmshavener waren in der Folge meistens in Ballbesitz, kamen jedoch kaum zu Chancen. Zu unentschlossen agierten sie. Zu langsam. Teilweise auch zu überheblich. Technisch waren die Gäste überlegen, doch Heidkrug machte das mit Einsatz wett. So verteidigten die Delmenhorster beherzt und dominierten die meisten direkten Duelle.

Die größte Chance für den SVW resultierte aus einem Konter. Nach Vorlage von Gerald Gräßner brachte Dany Tiako Hatou jedoch keinen Druck hinter den Ball, sodass Torwart Maximilian Hiller das Leder fangen konnte (26.). Die Heidkruger schafften es jedoch auch eher selten, kontrolliert nach vorne zu spielen und zu Chancen zu kommen. Bis zur 39. Minute: Herrmann zog von links nach innen, steckte auf Waldemar But durch. Dessen Schuss wurde von einem am Boden liegenden Verteidiger mit dem Arm geblockt – Elfmeter. Niklas Bädjer verwandelte sicher unten rechts zum 2:0 (39.).

Nach dem Wiederanpfiff brachte Magouhi zunächst nur ein Schüsschen zustande (48.). Heidkrug setzte Nadelstiche mit Kontern: Herrmann setzte sich auf rechts durch und chippte den Ball über Torwart Eden in die Mitte, doch fand dort keinen Mitspieler (54.). Nur fünf Minuten später markierte Marvin Lohfeld das 3:0. Nach einem Befreiungsschlag lief er Michael Nagra davon und scheiterte zunächst an Eden. Doch da kein Wilhelmshavener mit nach hinten gelaufen war und auch Eden eher halbherzig blieb, schob Lohfeld den Nachschuss ins Netz (59.).

Die Entscheidung war das jedoch noch nicht: Nach einer Flanke von Nicolas Heibült nickte Marius Preisinger aus kurzer Distanz zum 1:3 ein (61.). Erneut Lohfeld stellte den Drei-Tore-Abstand her: Aus spitzem Winkel schoss er flach ein – 4:1 (65.). Wilhelmshaven hatte zwar weiterhin mehr vom Spiel und auch die eine oder andere Chance, doch außer Magouhi traf niemand mehr: Der Mittelstürmer verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 2:4 (80.). Zuvor war Alexander Rautenhaus der Ball an den Arm gesprungen. Der TuS brachte den zweiten Saisonsieg in den letzten zehn Minuten souverän über die Zeit. „Man hat gesehen, was man als Gemeinschaft schaffen kann“, sagte Karaca.

Heidkrug springt durch den Erfolg auf Platz 13 und klettert damit aus der Abstiegszone. Bereits am Freitag geht es für die Karaca-Elf weiter. Dann geht es zum Tabellennachbarn Heidmühler FC.