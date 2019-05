Maximilian Klatte verwandelte seinen Elfmeter gegen Hudes Christopher Schnake gewohnt sicher zum 2:0 für den VfL Stenum. (INGO MöLLERS)

Stenum. Angesichts der Tabellensituation am vorletzten Spieltag hätte ein unbedarfter Zuschauer vielleicht vermuten können, dass es um nichts mehr geht und beide Mannschaften das Spiel etwas austrudeln lassen. Doch dem widersprachen beide Trainer energisch. „Es ist doch klar, dass es ein emotionales Derby wird. Wir wollen doch auch, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen“, stellte Stenums Trainer Thomas Baake klar. Immerhin waren 300 Besucher da, die von seinem VfL und dem FC Hude spannende Unterhaltung erwarteten und diese beim 2:2 (2:1)-Remis geliefert bekamen.

„Das am Ende keiner mit leeren Händen dasteht, ist gerecht“, pflichtete Baakes Kollege Lars Möhlenbrock bei. Mit dem Punkt im Gepäck rutschten zwar beide Kontrahenten in der Tabelle einen Platz ab, aber das interessierte höchstens am Rande. Zuvor war der Platz am Kirchweg über 90 Minuten lang beackert worden. „Emotional soll es schon sein“, betonte Baake noch einmal und sah sich durch den kämpferischen Einsatz beider Teams bestätigt. Spielerisch flachte die Partie besonders im zweiten Durchgang ab, trotzdem wurde Baakes Maßgabe erfüllt: „Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.“

Spielerisch starke erste Hälfte

Vor dem Anstoß wurde noch Stenums langjähriger Stammtorwart Marco Scheffler verabschiedet, dann legte der VfL auch gleich los. Einen langen Ball machte Lennart Höpker fest und Maximilian Klatte traf trocken aus knapp 20 Metern flach ins linke Eck – das frühe 1:0 (4.). „Wir sind sehr trantütig reingekommen“, musste Möhlenbrock erkennen. Seine Mannschaft war aber nicht geschockt, „zumal es uns sowieso mehr liegt, wenn wir viel Ballbesitz haben.“ Durch einen Volleyschuss von Ole Schöneboom (11.) und einen Kopfball von Mohamed Alawie (20.) hatten die Gäste ihre ersten Möglichkeiten. Alawie war nach langer Sperre – vor sechs Wochen hatte er gegen den SV Baris schon die zweite Rote Karte der Saison gesehen – wieder dabei und gleich mittendrin, sowohl fußballerisch als auch verbal.

Aber Stenum zeigte seine Stärken im Umschaltspiel und hätte durch einen Kopfball von Paul Fuhrken schon erhöhen können (29.). Den nächsten Angriff wollte Timm Strodthoff mit einem sehenswerten Seitfallzieher krönen. Allerdings wurde der Ball abgewehrt und sprang Nils Sandau an den Arm. Schiedsrichter Fabian Becker entschied auf Strafstoß, den Klatte gewohnt sicher zu seinem 19. Saisontor verwandelte (32.). Im Gegenzug wurde ein Treffer von Nico Faulhaber wegen Abseits zurückgepfiffen, was Möhlenbrock in Rage brachte. „Meine Emotionen mussten dann einfach raus, das war die Fülle der Schiri-Entscheidungen der letzten drei Wochen“, erklärte Hudes Coach seinen Ausbruch nebst Tritt gegen die Bande. Fünf Minuten später beruhigte er sich wieder, weil Becker nach Foul von Torben Würdemann an Alawie ebenfalls auf den Punkt zeigte. Andy Brinkmann verkürzte zum 2:1 (37.). Das Spiel wäre anders gelaufen, wenn nicht Hudes Schlussmann Christopher Schnake in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Stenums Konter über Klatte und Strodthoff mit starkem Reflex noch an den Pfosten gelenkt hätte. Stattdessen schloss Sandau gleich nach Wiederbeginn einen schnellen Angriff über Jeremias Holtorp mit dem 2:2 ab (47.). „Es war für uns doppelt wichtig, schnell das 2:1 zu machen und direkt nach der Halbzeit den Ausgleich“, analysierte Möhlenbrock. Seine Mannschaft agierte fortan deutlich feldüberlegen. Doch Stenum hielt dagegen, auch weil Innenverteidiger Würdemann jeden Zweikampf gewann.

„Am Ende wollten beide gewinnen, das Spiel stand auf Messers Schneide“, beschrieb Baake die Schlussphase. Besonders Hude hätte das Derby endgültig kippen können. Sandau scheiterte aus ähnlicher Position wie beim 2:2 an VfL-Torwart Maik Panzram (84.). Fünf Minuten später fuhr Hude einen 3:1-Konter, Alawie legte quer und Marko Schrank sowie Sandau hätten eigentlich treffen müssen, wurden jedoch abgeblockt. „Schade, aber es war ein absolutes Fifty-Fifty-Spiel. Dafür spielen wir Fußball und trainieren jede Woche“, nahm Möhlenbrock den Punkt gerne mit.