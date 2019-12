Kevin Kari wechselt vom VfL Wildeshausen zum FC Hude. (INGO MÖLLERS)

Hude. Hinter dem Fußball-Bezirksligisten FC Hude liegt eine schwache Hinrunde. Das ambitioniert gestartete Team überwintert auf einem Abstiegsplatz, das Tabellenmittelfeld liegt jedoch nur wenige Punkte vor dem Team von Trainer Lars Möhlenbrock. Um diese Lücke zu schließen, ändern die Huder ihren Kader auf drei Positionen. Mit Ninos Yousef (zum SV Tur Abdin Delmenhorst 2), Dennis Lange (TuS Vielstedt ) und Marc Hacker (pausiert wegen Verletzung) verlassen drei Akteure den Kader im Winter. „Wir bedanken uns bei Dennis und Ninos für ihren stetigen Einsatz und wünschen den beiden alles Gute und viel Erfolg“, teilt Möhlenbrock mit.

Parallel präsentiert der FCH drei Neuzugänge: Vom Kreisligisten TV Munderloh kommt Lennart Siebrecht. "Lennart ist mit 27 Jahren im besten Fußballeralter, was er in den letzten Derbys gegen uns in der Kreisliga immer eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", berichtet Möhlenbrock. In der Jugend sammelte Siebrecht beim VfL Oldenburg und dem SV Werder Bremen Erfahrungen, im Seniorenbereich spielte er beim SV Wilhelmshaven und dem TuS Obenstrohe. "Mit seiner Erfahrung und seinen fußballerischen Fähigkeiten wird er unser Mittelfeld sehr bereichern. Lennart ist ein kompletter Fußballer, der Situationen stets spielerisch löst, was auch unserer Vorstellung von Fußball entspricht. Daher freuen wir uns sehr, dass Lennart ab Winter zu unserem Kader gehört", freut sich Möhlenbrock über die Verpflichtung. Die Munderloher verabschieden einen Stammspieler: "Der TV Munderloh hatte in einer schweren Lage Lennart viel zu verdanken und wünscht ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg“, teilen die Verantwortlichen mit.

Erfahrung aus höheren Ligen

Der zweite Neuzugang ist Kevin Kari vom VfL Wildeshausen. „Kevin wurde im Jugendbereich sehr gut und technisch versiert beim VfL Oldenburg sowie dem JFV Oldenburg ausgebildet“, berichtet Möhlenbrock. Im Herrenbereich lief Kari für Wildeshausen in der Bezirks- und Landesliga auf, gehörte zuletzt zum Kreisligakader der Zweitvertretung. Er ist auf den Außenbahnen beheimatet. „Mit seinen 22 Jahren ist er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Kevin hat schon mehrmals bei uns mittrainiert und dort ein sehr positives Bild erzeugt, darum freuen wir uns sehr, dass er uns auf unserem Weg begleiten wird. Mit seinem Tempo und Spielverständnis wird er uns viel Freude bereiten“, blickt der FCH-Coach voraus.

Der dritte Neue ist ein Routinier: Rüstem Ersu von BW Bümmerstede schließt sich den Hudern an. „Mit seinen 33 Jahren konnte Rüstem große fußballerische Erfahrungen sammeln, von der vor allem unseren jungen Spielern viel profitieren können“, meint Möhlenbrock. Ausgebildet wurde Ersu im Jugendbereich beim VfB Oldenburg. Im Seniorenbereich hat er für den VfB Oldenburg sowie den Goslarer SC auf Bezirks-, Landes- und Oberliga Erfahrung gesammelt. „Ich kenne Rüstem schon sehr lange und habe selber mit ihm beim VfB und GSC zusammengespielt. Er wird uns mit all seiner Erfahrung sowie seinen Stärken im offensiven Bereich voranbringen“, ist sich Möhlenbrock sicher.

Alle drei Vereine haben den Spielern die sofortige Freigabe erteilt. „Wir möchten uns natürlich bei allen drei abgebenden Vereinen bedanken. Dieses Vorgehen ist beispielhaft und bei Vereinswechseln keine Selbstverständlichkeit“, teilen die Huder Verantwortlichen mit.