Mohamed Alawie erzielte früh das 1:0 für den FC Hude. (INGO MöLLERS)

Der FC Hude ist in der Fußball-Bezirksliga nicht über ein 2:2 (2:0) gegen den TSV Abbehausen hinausgekommen. Es sind zweifelsohne zwei Punkte zu wenig für die Ambitionen des Teams von Trainer Lars Möhlenbrock, das als Saisonziel die Top fünf ausgegeben hat. Und das hat sich die Truppe gegen arg limitierte Gäste selbst zuzuschreiben. „Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Da waren nur noch 50 bis 60 Prozent Laufbereitschaft da, die Zweikämpfe wurden nicht mehr gewonnen. Man hat gesehen, dass es ohne die Grundtugenden nicht geht“, analysierte Möhlenbrock.

Eine Halbzeit lang hatten die Huder das Geschehen komplett unter Kontrolle und dominierten den Gegner klar. „Die erste Halbzeit war top. Wir hätten mit 3:0 oder 4:0 führen können“, meinte Möhlenbrock. Damit lag er richtig: Hude hatte mit einem schwachen Gegner keine Probleme. Abbehausen rückte mit der eigenen Viererkette bis an die Mittellinie auf, schaffte es aber dennoch nicht, Druck auf den Huder Aufbau auszuüben. Und so segelte ein Steilpass nach dem anderen über die Abwehr, immer wieder kamen die Huder zu guten Chancen. Bereits in der ersten Minute zielte Mohamed Alawie nur knapp daneben. Hätte Hude den letzten Pass etwas konzentrierter gespielt, hätten sie noch mehr Chancen gehabt. Nach einer Viertelstunde wurde Maik Spohler noch geblockt und so dauerte es bis Minute 19, bis die Möhlenbrock-Elf in Führung ging. Einen langen Abschlag von Christopher Schnake konnte TSV-Akteur Matthias Kemper weder stoppen noch klären, sodass Alawie sich das Leder schnappte, am Verteidiger vorbeizog und den Ball von rechts zum 1:0 ins Tor jagte.

Nach 25 Minuten war es Nils Grimmig, der auf Spohler durchsteckte, der vom TSV-Schlussmann Sören Büsing gelegt wurde. Andy Brinkmann schoss den fälligen Elfmeter an den Außenpfosten (26.). Hude erzielte dennoch einen zweiten Treffer: Dieses Mal war Dominic Brumund frei durch, brachte jedoch nur ein Schüsschen zu Stande. Büsing schaffte es jedoch, dass der Ball über ihn hinweg ins Tor kullerte – 2:0 (37.).

Nach dem Seitenwechsel schienen sich die Huder zu sicher zu sein und machten einen Schritt weniger. Drei, vier Mann lauerten durchgehend auf der Abseitslinie und warteten auf den nächsten Steilpass. Doch diese kamen nicht mehr an. Hude agierte planlos, operierte nahezu ausschließlich mit langen, ungenauen Bällen. Abbehausen nutzte diese teils lustlos wirkenden Angriffsbemühungen, um sich defensiv zu stabilisieren. Offensiv zeigte der TSV jedoch weiterhin so gut wie nichts – und erzielte dennoch innerhalb von vier Minuten zwei Tore. Zunächst traf Eike Reesing einen hohen Ball mit einem Seitfallzieher nicht richtig. Der Querschläger landete jedoch beim völlig frei stehenden Daniel Hämsen, der von rechts ins lange Eck zum 2:1 traf (55.). Den 2:2-Ausgleich erzielte Niklas Budde per Kopf nach einem abgefälschten Freistoß (59.). Auch er stand völlig frei.

Die Huder hatten zwar noch ein paar aus Zufallsprodukten entstandene Chancen, doch richtig gefährlich wurde es – auf beiden Seiten – nicht mehr. „Wir hätten vielleicht noch den Siegtreffer machen können, aber verdient wäre er definitiv nicht gewesen“, bilanzierte Möhlenbrock.

Hervorzuheben bleibt noch die starke Leistung von Schiedsrichter Jannik Weinkauf. Obwohl sowohl Abbehauser als auch Huder viel lamentierten und sich auch bei harmloseren Foulspiels mehrfach theatralisch auf dem Boden wälzten, behielt er die Übersicht und hatte jederzeit die volle Kontrolle.

FC Hude - TSV Abbehausen 2:2 (2:0)

FC Hude: Schnake – Hellemann, Sarikaya (86. Zabrodsky), Brinkmann (46. Peters), Meyer, Brumund, Grimmig, Lepthien, Sandau, Spohler (55. Schöneboom), Alawie

Tore: 1:0 Mohamed Alawie (19.), 2:0 Dominic Brumund (37.), 2:1 Daniel Hämsen (55.), 2:2 Niklas Budde (59.)

Besonderes Vorkommnis: Hudes Andy Brinkmann verschießt einen Elfmeter (26.) MKE