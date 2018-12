Mohamed Alawie (links) vom FC Hude ging erneut weite Wege und beschäftigte die Defensive von Frisia Wilhelmshaven. (Martina I. Meyer)

Hude. Lars Möhlenbrock stürmt ungehalten auf den Platz. Als ein Abwehrspieler des WSC Frisia Wilhelmshaven seinen am Boden liegenden Spieler Nils Sandau abschießt, hält ihn nichts mehr in seiner Coaching Zone. Schiedsrichter Malec Müller lässt den Trainer des FC Hude aber nicht wirklich zu Wort kommen, sodass er wutentbrannt zurückstapft: Zorn, für den der Ballsack einen Tritt von Möhlenbrocks Fuß abbekommt. Ein Grund für Müller, um ihn schlussendlich hinter die Barriere zu schicken. Die Szene in der 58. Minute war der emotionale Höhepunkt eines bisweilen emotionalen und hitzigen Bezirksliga-Topspiels. Mehrfach erhitzten sich die Gemüter. Fast unpassend dazu trennten sich beide Mannschaften friedlich mit 2:2 (0:2)-Unentschieden.

Wer sich aber genauer mit den bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Hude und dem WSC befasst, der wird nicht überrascht sein. Das 2:2 avanciert zum Lieblingsergebnis, drei der vergangenen vier direkten Duelle endeten genau mit diesem Resultat. Der FCH ist sich dabei treu geblieben: Gegen die Wilhelmshavener schoss das Möhlenbrock-Team immer zwei Tore. Wieder einmal zeigte Hude dabei Moral. Wie im Hinspiel machte der Bezirksliga-Aufsteiger aus einem 0:2-Rückstand ein 2:2-Remis.

In der Hauptverantwortung stand für die letzte halbe Stunde Ralf Buß. Der Huder Co-Trainer übernahm das Zepter, nachdem der Unparteiische den Cheftrainer wegen des Wegtretens des Ballsacks des Feldes verwies. „Für diese Aktion ist das berechtigt gewesen“, sagte Möhlenbrock. Sein Ärger über den WSC-Spieler war aber noch nicht verflogen. „Er schießt ihn mit Vollspann auf den Körper von Nils. Wenn er ihn am Kopf trifft, dann geht er ins Krankenhaus“, schimpfte er. Der Verweis interessierte ihn da erst einmal weniger. Buß besitzt sein vollstes Vertrauen und das rechtfertigte er auch. „Er hat es top gemacht“, urteilte Möhlenbrock. Der Huder Co-Trainer fühlte sich in seiner ungewohnte Rolle wohl. „Lars und ich haben die gleiche Philosophie und die gleiche Denkweise. Wir tauschen uns immer aus“, beschrieb Buß.

Für ihn hätte es kaum besser laufen können, gelang Hude mit ihm an der Seitenlinie in der 65. Minute noch der 2:2-Ausgleich. Der Treffer von Jannik Meyer war jedoch umstritten. Es ist fraglich, ob Frisias eingewechselter Keeper Sascha Theil nach einer FCH-Hereingabe regelkonform von Hudes Angreifer Mohamed Alawie gestört wurde. Jedenfalls sorgte der Einsatz des Stürmers dafür, dass Theil den Ball nicht fangen konnte und Meyer die Kugel ins leere Tor einschieben konnte. „Eine schwierige Entscheidung. Ich wusste nicht, ob er es pfeifen muss oder nicht. Es gibt auch Schiedsrichter, die Foul geben“, meinte Möhlenbrock. Irgendwo ist es dem Glück des Tüchtigen zuzuordnen: Über die gesamte Spielzeit trat der FCH couragierter und aktiver auf.

Der beherzte Auftritt der Gastgeber hätte eigentlich sogar einen Sieg verdient gehabt. Maßgeblich für den Rückstand verantwortlich war die Qualität von Frisias Goalgetter Tim Rister. Mit seinem Treffer in der 24. Minute – mehr oder weniger aus dem Nichts – störte er den Rhythmus des spielbestimmenden FCH nachhaltig. Fortan klappte das Spiel mit dem Ball bei den Platzherren nicht mehr. Nach einem Freistoß kassierte Hude dann auch noch das 0:2. Eine Flanke von David Sorg köpfte Rister in die Mitte, wo Melvin Lamberty nur noch den Fuß hinhalten musste. Um den Jahresabschluss nicht zu verhauen, veränderte Möhlenbrock die Taktik. „Spielerisch hat es in der ersten Halbzeit nicht bei uns funktioniert. Deshalb wollten wir in der zweiten Halbzeit auf koordinierte lange Bälle setzen. Das ist nicht schön, aber effektiv“, analysierte Möhlenbrock.

Schon kurz nach der Halbzeit hätte sich die Hoffnung auf einen Punktgewinn jedoch zerschlagen können: Rister setzte den Ball aber neben den Kasten, weshalb die Tür für Hude noch offen blieb (53.). Fast im Gegenzug verstärkte sich dann der Glaube daran, die Niederlage noch abwenden zu können. Denn nach einem Foul an Meyer zeigte Schiedsrichter Müller auf den Punkt. Die Verantwortung übernahm Andy Brinkmann – 1:2 (54.) und Türöffner für den Punktgewinn.

„Das war ein guter Abschluss, der Punkt und das Ergebnis sind ok. Es wäre doof gewesen, mit einer Niederlage rauszugehen. In der Rückrunde können wir uns vornehmen, auf Platz drei zu kommen. Das ist realistisch“, bilanzierte Möhlenbrock. In der ersten Begegnung nach der Winterpause am 17. Februar gastiert ab 14 Uhr beim TuS Obenstrohe.