Unter der Woche hatte es für den FC Hude in der Fußball-Bezirksliga nur zu einem 2:2 gegen den TSV Abbehausen gereicht. Trainer Lars Möhlenbrock bezeichnete die zweite Halbzeit als Katastrophe. Seine Mannen boten nur vier Tage später über fast 90 Minuten eine ansprechende Leistung und siegten mit 5:2 (2:1) gegen den SV Ofenerdiek. „Wir haben nur den Start ein bisschen verpennt und früh ein Gegentor bekommen. Aber die Jungs haben es danach gut gemacht. Leistung und Ergebnis stimmten. Sie haben bewiesen, dass sie es über 90 Minuten können. Umso dämlicher, dass sie es gegen Abbehausen nicht gemacht haben“, erzählte Möhlenbrock.

Bereits in der dritten Minute kassierte Hude durch einen leicht abgefälschten Schuss von Julian Baarts das 0:1. „Die Jungs haben aber den Kopf oben behalten und sauber gespielt“, lobte der FCH-Coach. Zwei Spielzüge drehten die Partie vor der Pause. Zunächst schloss Nils Sandau einen Angriff über links ab, indem er zwei Gegenspieler im Strafraum aussteigen ließ und über den Keeper zum 1:1 lupfte (17.), dann lief Baris Sarikaya von der Mittellinie bis in den Strafraum und legte quer. Dort versenkte ein Gästespieler unter Druck ins eigene Netz (35.) „Das war ein klassisches Eigentor“, meinte Möhlenbrock, auch wenn der Spielbericht Sarikaya als Torschützen aufführt. Nach der Pause erhöhte Jannik Meyer auf 3:1 für die Gastgeber (47.). „Wenn er den Schuss noch zehnmal probiert, klappt der vielleicht ein halbes Mal. Aber es war ein sehr schönes Tor“, meinte Möhlenbrock. Ingmar Peters sorgte per Direktabnahme nach Flanke von Aaron Lepthien (67.) für das 4:1, die Gäste kamen durch einen Kopfball von Niklas Reich (69.) noch mal heran. Den Schlusspunkt setzte Andy Brinkmann (90.).