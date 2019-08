Das Gelände, auf dem die Stadionhalle und das Düsternortstadion stehen, möchte Murat Kalmis gerne verkaufen, um einen Neubau andernorts zu finanzieren. (INGO MÖLLERS)

Dass die Stadionhalle und auch das Stadion an der Düsternortstraße marode sind, ist unstrittig. Auch das Gelände rundherum inklusive der Umkleidekabinen und Flutlichtmasten auf den Nebenplätzen ist nicht gerade in einem Topzustand. Seit Jahren diskutieren Politiker, Verwaltung, Sportfunktionäre und viele Bewohner der Stadt Delmenhorst über ein neues Stadion und eine neue Stadionhalle. Das Stadiongelände liegt günstig, sodass es einen großen finanziellen Wert als Bauland haben dürfte. Das will Murat Kalmis nutzen und es verkaufen. Mit den Einnahmen will er ein neues Stadion samt Halle und Kunstrasenplatz an anderer Stelle bauen. Wo genau ist unklar. Fakt ist, dass er einen Antrag eingereicht hat. Im Namen der FDP-Fraktion beantragt er, dass die Verwaltung der Stadt Delmenhorst beauftragt wird, entsprechende alternative Standortplanungen zu erarbeiten. SPD und CDU kritisieren den Antrag.

Stadion mit 5000 Plätzen, Halle mit 1000

Vier Punkte zählt Kalmis in seinem Antrag auf: Das neue Stadion soll mindestens so vielen Zuschauer Platz bieten wie das alte. Das Fassungsvermögen beliefe sich damit auf 5000 Zuschauer plus X. Zweitens soll der Hauptplatz eine Flutlichtanlage bekommen. Da ein neues Stadion auch Nebenplätze für Training und andere Veranstaltungen benötigt, sollen diese mitgebaut werden. Dazu, Punkt drei des Antrags, soll „mindestens ein Kunstrasenplatz nach neuesten ökologischen Grundsätzen“ gehören. Auch an die Hallensportler denkt der FDP-Ratsherr: Unter Punkt vier beantragt Kalmis eine dazugehörige Sporthalle als Ersatz für die derzeitige Sporthalle am Stadion mit einem Zuschauerpotenzial von mindestens 1000 Personen.

Finanzieren will er den neuen Sportkomplex mit dem Erlös der Flächen des bisherigen Stadion- und Sporthallengeländes an der Düsternortstraße. Dieses will er für den Wohnungsbau verwenden. Dafür beantragt er die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes.

Kalmis führt in seinem Antrag Gründe für sein Vorhaben auf. „Der Zustand der derzeitigen Sporthalle am Stadion ist extrem sanierungsbedürftig und es müsste nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine neue Halle als Ersatz gebaut werden“, erklärt er. Da die alte Halle jedoch bis zur Nutzung einer neuen Halle erhalten werden soll, damit beispielsweise die Handballer der HSG Delmenhorst eine Heimat behalten und Schüler ihren Sportunterricht hier abhalten können, müsse über einen neuen Standort entschieden werden. „Es macht jedoch Sinn, die neue Halle weiterhin in enger Nachbarschaft zu einem Stadion zu belassen. Da auch das bisherige Stadiongelände in wesentlichen Teilen nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Sportanlage entspricht, sollte mit dem Neubau einer Sporthalle auch eine entsprechende Standortverlagerung der gesamten Stadionanlage vorgenommen werden“, meint er.

Für ein solches Gesamtprojekt stehen seiner Meinung nach alternative Flächen zur Verfügung. Genaue Orte nennt er aber nicht. „Da es sich um den Neubau einer Sportanlage handelt, sind die jetzt geltenden nachbarschaftsrechtlichen und ökologischen Vorschriften zu berücksichtigen. Eine solche Anlage wird höchstwahrscheinlich nicht mehr innerstädtisch zu realisieren sein, sodass auch der Außenbereich zu berücksichtigen ist“, schreibt Kalmis in seinem Antrag.

Da die Sporthalle weiter dem Schulsport, insbesondere für das Max-Planck-Gymnasium, dienen solle, müsse eine Nähe zu dieser Schule beibehalten werden. Für die Neuplanungen eines Stadiongeländes mit entsprechender Sporthalle sind die sportlichen und schulischen Nutzer zu beteiligen, fordert er.

Das bisherige Stadiongelände eigne sich hervorragend für den Wohnungsbau: „Sämtliche Infrastruktureinrichtungen und eine sehr gute verkehrliche Anbindung sind vorhanden, sodass hier ein Großteil der städtischen Wohnungsbauziele mit erfüllt werden können. Eine entsprechende Vermarktung für den Wohnungsbau dürfte insofern gesichert sein“, blickt er voraus.

Kritik an dem Antrag kommt von Vertretern anderer Partien. „Der Antrag ist sehr optimistisch. Wenn man seriös an die Sache herangeht, ist der Antrag aktuell fehl am Platz. Das ist der dritte Schritt vor dem ersten“, sagt Bastian Ernst (CDU). Seine Partei hatte die Verwaltung beauftragt, herauszufinden, welche Sportplätze wie ausgelastet sind. „Die Stadtverwaltung hat das erst mal sehr gut gemacht und muss die Daten nun analysieren. Daraus muss man einen Plan erstellen, wie die Sportplatzlandschaft in Delmenhorst künftig aussehen soll. Dafür müssen Gespräche mit den Vereinen geführt werden. Auch darüber, welche Vereine eventuell zusammengehen könnten“, erklärt Ernst den seiner Ansicht nach sinnvollen Ablauf.

Ähnlich sieht es auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Bettina Oestermann. „Wir brauchen einen Gesamtplan ähnlich dem Schulentwicklungsplan. Man könnte das ‚Sportstättenentwicklungsplan‘ nennen. Wir sind bei der SPD gerade dabei, einen solchen Plan aufzustellen“, berichtet sie. Dafür müsse ermittelt werden, welche Vereine es gibt, welche Sportstätten diese brauchen und wo die Plätze und Hallen sein müssen. „Ein Stadionneubau ist schön und würde mir auch gefallen, aber dafür muss man den Bedarf ermitteln und überlegen, wo es überhaupt hin soll. In dem Antrag von Herrn Kalmis fehlt einiges an Konkretisierung, um diesen effizient beraten zu können“, sagt Oestermann. Nun mit einem Antrag auf einen Stadionneubau vorzupreschen, hält sie für schwierig. „Wir brauchen erst mal ein Gesamtkonzept, in das ein eventuelles neues Stadion dann auch reinpasst. Wir müssen die Diskussion versachlichen“, fordert sie.