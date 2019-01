Ole Hahn präsentierte sich in starker Form und gewann zwei Einzel und zwei Doppel für den Delmenhorster FC. (INGO MÖLLERS)

Stade. Am vorletzten Spieltag in der Badminton Landesliga hat der Delmenhorster FC zwar drei Punkte aus zwei Partien geholt, dennoch steht der Klassenerhalt noch nicht fest. Durch ein Unentschieden gegen den direkten Verfolger benötigen die Delmestädter aus den verbleibenden zwei Begegnungen voraussichtlich noch Punkte – und in diesen geht es am 17. Februar gegen zwei Topteams der Liga.

In dieser Runde trafen die Delmenhorster in Stade als Tabellenfünfter auf die beiden Tabellennachbarn VfL Stade (Platz vier) und den direkten Verfolger Blau-Weiss Buchholz (Platz sechs). Vor allem das Spiel gegen die Blau-Weißen war von großer Bedeutung, da der Sechstplatzierte dieser Spielzeit voraussichtlich absteigen wird. Endgültig steht das jedoch erst fest, wenn alle Auf- und Absteiger aus den höheren Liegen ermittelt sind. Kurzfristig musste der DFC in Stade auf Henning Cohrs und Björn Behrens verzichten, sodass nur vier Männer und zwei Frauen im Kader standen.

Der Start gegen den VfL verlief nach Maß: Das Damendoppel Nadine Cernohous/Anja Eilers gewann klar in zwei Sätzen. Auf dem Nachbarfeld besiegte das erste Herrendoppel des DFC, Ole Hahn/Fabian Brandt, die bislang ungeschlagene Formation Kruse/Packroß in zwei Sätzen zu 19 und 15. Das zweite Herrendoppel mit Simon Wepner/Torben Wachholz musste über drei Sätze gehen, bevor der dritte Punkt auf das Delmenhorster Konto ging.

Im Dameneinzel unterlag Cernohous der 19-jährigen Melanie Niehus. Auf dem Nachbarfeld holte Hahn in einem packenden Match mit 23:21 und 21:18 den vierten Punkt für den DFC gegen den bis dahin in der Saison ungeschlagenen Daniel Kruse. Für die Entscheidung sorgte dann Brandt gegen Vadim Zelvakov in einem Einzel über drei Sätze. Durch die 5:1-Führung verbuchten die Delmenhorster zwei Zähler auf ihrem Konto. Die abschließenden klaren Niederlagen – im Mixed verloren Wepner/Eilers, im Einzel Wachholz – hatten nur noch statistischen Wert.

Ein Sieg fehlt

Im zweiten Spiel gegen Blau-Weiss Buchholz benötigen Cernohous/Eilers drei Sätze, um den DFC in Führung zu bringen. Währenddessen siegte das Herrendoppel Hahn/Brandt erneut deutlich. Das Duo Wepner/Wachholz holte den dritten Punkt in zwei klaren Sätzen – die Weichen standen somit auf Sieg.

Doch sowohl Cernohous im Dameneinzel als auch Brandt bei den Herren zogen den Kürzeren. Letzterer verlor erst in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 20:22. Hahn stellte anschließend mit einem souveränen Sieg auf 4:2 für den DFC, sodass in den beiden Abschlusspartien ein Sieg für den Klassenerhalt genügt hätte. Wachholz unterlag jedoch glatt in zwei Sätzen, sodass das Mixed die Entscheidung bringen musste. Und dieses verlief äußerst spannend. Die Delmenhorster Wepner und Eilers lieferten sich drei hart umkämpfte Sätze mit den Buchholzern. Letztlich setzten sich die Gastgeber jedoch mit 21:17, 19:21 und 22:20 durch, das Match endete damit 4:4. Durch die drei erspielten Punkte verteidigte der DFC zwar den fünften Tabellenplatz, es bleibt aber bis zum letzten Spieltag in gut drei Wochen spannend, da der Vorsprung auf Blau-Weiss Buchholz lediglich einen Punkt beträgt. Als Absteiger stehen die BSG Wallhöfen/Ihlpohl und der Post SV Leer bereits fest.

Am letzten Spieltag der Saison empfangen die Delmenhorster den Tabellenführer SG Brietlingen/Adendorf und den Dritten SG Maschen/Lünbeburg. Da Buchholz parallel auf den Letzten Wallhöfen trifft (und voraussichtlich doppelt punkten wird), benötigen die DFCler ihrerseits noch Zähler.