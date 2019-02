Die Schiedsrichter schickten fälschlicherweise Andrej Kunz (am Ball) mit der Roten Karte von der Platte. Eine spielentscheidende Szene zuungunsten des TV Neerstedt. (Ingo Möllers)

Neerstedt. Es dauerte einige Stunden, ehe sich Coach Björn Wolken angesichts der wohl entscheidenden Szene im Spiel seines TV Neerstedt gegen den VfL Horneburg beruhigt hatte. Seine Sieben hatte das Match in der Handball-Verbandsliga gegen die Gäste aus dem Alten Land mit 26:32 (13:14) verloren. Wolken machte die Niederlage an einer aus seiner Sicht unberechtigten direkten Roten Karte gegen seinen Spielmacher Andrej Kunz fest.

„Das Foul, das die Rote Karte nach sich zog, hatte ein ganz anderer Spieler begangen – nämlich Julian Hoffmann. Indem die Referees den falschen Spieler bestraften, entschieden sie das Spiel“, analysierte Wolken einige Stunden später. Zu allem Überfluss holte sich der Neerstedter Mario Reiser in der finalen Minute eine vollkommen unnötige, aber berechtigte Blaue Karte ab. Das bedeutet eine Sperre von zwei Punktspielen und schwächt die Neerstedter zusätzlich.

Die Gastgeber fanden gegen die hoch motivierten Gäste aus Horneburg nur sehr schwer ins Spiel. Die 5:1-Deckung, vor einer Woche gegen den ATSV Habenhausen II noch der Garant des Erfolges, erwies sich als das falsche taktische Mittel. „Wir bekamen keinen richtigen Zugriff und gerieten rasch 1:4 in Rückstand“, berichtete Wolken. „Die Umstellung der Deckung auf 6:0 führte nicht sofort zum Erfolg, da die Abstimmung im Innenblock zu Beginn nicht funktionierte“, ärgerte sich der engagierte Trainer über den 3:8-Rückstand. Dann jedoch starteten die Hausherren eine Aufholjagd, die von Erfolg gekrönt war. Spät in der ersten Halbzeit schloss Neerstedt wieder auf. Beim Halbzeitstand von 13:14 war das Spiel wieder vollkommen offen.

Im zweiten Durchgang ging es zumeist mit einer knappen Führung der Horneburger hin und her, wobei sich die TVN-Torhüter Kevin Pecht und Niklas Planck mehrfach auszeichneten. Beim Stand von 23:24 in der 47. Minute kam es dann zur wohl spielentscheidenden Szene: In der Neerstedter Deckung erhielt statt des foulenden Julian Hoffmann der Neerstedter Spielgestalter Andrej Kunz eine direkte Rote Karte – die Schiedsrichter hatten den falschen Übeltäter ausgemacht.

Neerstedt musste umstellen und improvisieren, das nutzten die Gäste eiskalt aus. Mit vier Toren in Folge zog der VfL Horneburg auf 28:23 davon. Damit war das Spiel entschieden. „Die Bestrafung von Andrej Kunz als vermeintlichem Übeltäter hatte leider an diesem Tag spielentscheidende Bedeutung. Uns fehlten ein wenig die Alternativen, um hierauf schnell reagieren zu können“, ärgerte sich Björn Wolken.

Am Ende stand eine 26:32-Heimniederlage des TV Neerstedt zu Buche. Die Wolken-Sieben konnte somit kein Kapital aus der hohen Niederlage des ATSV Habenhausen II beim TuS Haren schlagen und belegt weiterhin den dritten Tabellenrang, wobei der ATSV ein Spiel weniger hat. „Leider haben wir es heute verpasst, Habenhausen zu überholen“, erzählte Wolken. „Noch aber sind neun Spiele zu absolvieren, da kann noch so einiges passieren“, gab sich der Neerstedter Übungsleiter angriffslustig und ehrgeizig.